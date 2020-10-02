普京：特朗普的生命力能战胜冠状病毒

普京10月2日向特朗普发私信表示，他坚信特朗普的自然生命力能够战胜冠状病毒。克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitri Peskov ）在视频记者会上说，“我们祝特朗普总统迅速轻松地康复。”

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美国总统特朗普和第一夫人梅拉尼亚今天宣布他们测出冠状病毒阳性。随后，俄罗斯总统普京向特朗普发送私人信息。据克里姆林宫的声明透露，普京给特朗普的电报说，“我坚信，您的自然生命力，您的强有力的灵魂，您的乐观精神，将帮助您战胜这个危险的病毒。”

在宣布普京给特朗普发私人信息之前几分钟，克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitri Peskov ）在视频记者会上说：俄罗斯祝愿特朗普总统迅速和轻松地康复。

据报道，特朗普夫妇10月2日周五宣布，他们在周四至周五夜间测试冠状病毒（Covid-19）的结果是阳性，需在白宫隔离14天。（据法媒说，特朗普夫妇每天都测一次）

美国总统府的医生科里Sean Conley周五早晨发布声明称，总统和第一夫人目前身体情况良好，他们两人预计康复期间留在白宫自己的住所内。他补充说，期待总统在隔离与康复期，不受影响地继续履行自己的职责。他并表示，会继续对总统夫妇保持密切医疗监视。

本周早些时候，特朗普曾向福克斯新闻确认他的顾问霍普-希克斯（Hope Hicks）染上冠状病毒。希克斯周二跟随特朗普乘飞机去俄亥俄州参加与拜登的大选辩论，然后她再跟特朗普乘同一架飞机去明尼苏达参加一场造势大会。

克林姆林宫发言人佩斯科夫今天还透露，普京正在考虑接种防冠状病毒的疫苗，并对记者们说，普京接种时他会宣布。

莫斯科之前宣布俄罗斯开发出一款有效疫苗，命名为“卫星V”（Spoutnik-V），意思是这款疫苗像1957年10月5日俄罗斯发射全球第一颗人造卫星那样震惊世界。

普京曾表示，他的女儿接种了这种疫苗。之后有许多俄罗斯官员都宣布他们注射了“卫星V”。

尽管数以万计人正在参加疫苗试验的最后阶段，疫苗测试程序尚未完结，俄罗斯却决定首先向医护领域提供这款疫苗，医护人员可以自愿决定接种与否。俄罗斯像许多欧洲国家一样面临着新一波感染增长。