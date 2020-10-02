特朗普确诊武汉肺炎 中国网络狂欢 官媒低调

美国总统特朗普和第一夫人梅拉尼亚检测冠状病毒阳性的消息点燃中国网络，冲上新浪微博热搜榜，幸灾乐祸远远多过关切。但中国官媒显得低调。现离美国大选还有一个月，特朗普出师未捷身染疫，为大选增添了变数。

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据中央社报道，特朗普夫妇确诊武汉肺炎的新闻冲上了中国新浪微博热搜榜，关键字标签的阅读量高达7.5亿次，成为当下中国网上最受关注的议题。

对于特朗普的确诊，中国网民的戏谑与讪笑评多于关心，甚至有人称“特朗普的确诊是为中国国庆献上贺礼”；也有网民持阴谋论认为，美国总统大选即将进入倒数一个月，此时传出这样的消息，可能是想要拖延大选。

据中央社另一篇发自北京的报道，美国总统川普夫妇确诊武汉肺炎，相较于网友的喧腾，中国官方及媒体显得低调。截至傍晚，中国官方未作出任何反应，而媒体除了聚焦美国防疫不力的零星评论外，都只转载外媒报导。

除美国本土外，各界同时关注中国官方对特朗普夫妇确诊有何反应。中午过后，驻北京的境外媒体群起向中国外交部提问，希望获得官方回应。但到发稿为止，包括中国国家主席习近平在内的党政高层，以及各级官员、相关部委，均未作出正式回应。

中国媒体相继报导包括总统蔡英文，俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）、英国首相约翰逊（Boris Johnson）、印度总理莫迪（Narendra Modi）、世卫组织秘书长谭德塞（Tedros Adhanom）等人致电特朗普慰问的消息。

中国媒体的零星评论，只是口径一致地聚焦美国防疫不力，语气并不算强烈。即使是立场鹰派的中共外围官媒环球时报总编辑胡锡进，也只在评论中指特朗普一直试图淡化疫情对美国的冲击和影响，且“长期拒绝戴口罩”，带给美国社会的负面影响显而易见。

隶属中共北京市委宣传部的《新京报》是少数发表学者评论文章的中国官媒。评论提到，这非常符合美国大选“十月惊奇”的标准，但谁也没有想到惊奇来自特朗普本人。而这在某种程度上正是特朗普政府防疫不力的直接体现，也证明美国的防疫出现了很大的漏洞，即便在权力中枢白宫也无可避免。

文章说，此事不得不考虑另一种情况：如果特朗普病重无法行使总统职权，应该怎么办；而特朗普的确诊，对其本人以及美国政局，都将产生难以避免的影响。