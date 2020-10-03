特朗普住院：打什么针？吃什么药？

美国总统特朗普与第一夫人10月2日宣布他们测出感染冠状病毒（Covid-19）之后，特朗普当天进入一所军方医院。医生对他的治疗手段也不断被披露出来：

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白宫10月2日发布声明表示，据特朗普的医生们说，确诊感染冠状病毒的特朗普目前正军方医院接受以抗病毒药物“瑞德西韦”为基础的治疗。白宫还称，特朗普进入医院是预防措施。

白宫医生康利表示，特朗普同時服用有助增強免疫系統的鋅、維他命D和阿斯匹林等药物。他还说，特朗普的身体情况良好，不需要吸氧气，已经使用抗病毒药物“瑞德西韦”。有消息说，特朗普有轻微发烧，咳嗽。他的夫人梅拉尼亚表示自己有轻微头痛和咳嗽症状。

美国再生元制药公司表示，在医生要求下，他们紧急提供了一款正在测试的增强免疫系统的抗体药物。尽管这款药物尚未获国家最终批准，但已向特朗普注射了一剂8毫升。该医药公司表示，从初步测试来看，这个针剂可改善症状，降低病毒数量，且没有严重的副作用。

之前特朗普在推特上贴出一段自己的视频，他看去显得疲倦，但说自己情況良好。然后他再发文，对支持他的人们表示感谢。

冠状病毒-19在全球已经夺命过百万，截至本台截稿为止，各国官方记录的冠状肺炎死亡人数为1.033.987人。