特朗普夫妇染疫中招 第一时间收到的慰问

美国总统特朗普夫妇检测冠状病毒阳性的结果公布后，慰问和支持他们的信息来自世界各地。

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特朗普夫妇周五宣布他们检测冠状病毒阳性后，欧明欧洲理事会主席夏尔-米歇尔（Charles Michel）周五早晨在第一时间首先做出反应，在推特向特朗普发送信息，祝他早日康复。

英国首相约翰逊紧随其后，向特朗普和夫人梅拉尼亚表示了最好的祝愿。约翰逊今年4月曾感染冠状病毒，在重症病房接受过抢救治疗。

俄罗斯总统普京给特朗普总统发了私人电报。据克林姆林宫公布的声明，普京表示：他坚信，特朗普的自然生命力和坚强的灵魂以及乐观的精神，能够帮助他战胜这个危险的病毒。

国际卫生组织总干事谭德塞也发推特向美国总统特朗普夫妇表示了最好的祝愿，祝他们尽快康复。特朗普今年四月曾严厉批评谭德塞和世卫组织对疫情危机管理不善，拖延对冠状疫情危险性发出警讯，过于靠近疫情始发地中国当局的立场。

印度总理莫迪祝愿他的“朋友”特朗普和夫人快速康复，身体健康。印度疫情的死亡人数刚刚突破10万。

曾在7月染上冠状病毒的巴西总统博尔索纳罗向特朗普表示：怀着对上帝的信仰，您将很快康复，您国家的方向，您竞选连任的活动，都不会受影响。您会战胜，您将更强，为了美国和世界。

法国总统马克龙和夫人布里吉特，用英文向特朗普和夫人发去两条信息，祝他们尽快康复。马克龙在结尾写道，“请保持强壮”。

德国总理默克尔也向特朗普和夫人梅拉尼亚发送了祝福信息，她的发言人引述说，默克尔向向特朗普夫妇送去她所有最好的祝愿。

韩国总统文在寅在给特朗普的慰问信中说，他和他的夫人，与全体韩国人民一道，祝愿特朗普和夫人快速康复。

向特朗普夫妇发送慰问信的还有日本，朝鲜，奥地利，荷兰，波兰，加拿大，以色列，约旦，埃及，墨西哥，哥伦比亚，巴西，联合国，北约等国家和组织的领导人...。