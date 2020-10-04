特朗普急盼返回竞选 承认未来几天是真考验

美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）在华盛顿郊外一家军医院接受冠状病毒疾病（COVID-19）的治疗，在他的病房里讲话2020年10月3日白宫提供视频

美国总统特朗普周五到周六在医院的综合治疗似有明显效果，但未来几天仍很关键。他周六在医院发布的4分钟视频谈到了这一点。他并表示急盼完成竞选工作，还称要为美国和全球而战，彻底战胜这个病毒。

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特朗普总统周六晚在推特贴出他在医院的4分钟讲话视频：他坐在一张桌子后面，穿着西装，没有领带。特朗普首先感谢所有医护人员和专业人员。他表示自己入院之前不太好，现好多了。他并说，将会很快返回，急切盼望完成竞选工作。要让美国再次伟大。

特朗普在说他病情明显好转的同时也承认未来几天是对他的关键考验。他说，我们还不知道未来几天的情况，“我想那将是真正的考验”。

法新社说，特朗普这个谨慎说法是来自他的医生。特朗普的医生们随后宣布，特朗普总统还没有完全脱离危险，但医疗团队对前景感到审慎乐观。

白宫医生康利（Sean Conley）周六发布声明说，特朗普总统的身体状况继续向好的方向发展，病情从确诊以来出现了实质性的好转。

誓言击败这个病毒

特朗普周六晚间在视频中表示，在抗击病毒方面，他不仅为美国而战，也为全球而战。他说，这个冠状病毒，不管你叫它什么，我们将彻底打败它。

特朗普还为自己不戴口罩到处跑辩解说，这是别无选择。他称，作为总统，他不想把自己关在白宫的二楼，躲避病毒，只管自己的安全，不见人，不与人们交谈，“我做不到”。他称，作为领导人，必须直面问题，亲临前线，因为这是美国。特朗普还感谢美国人和世界领袖们对他的慰问，表示会铭记在心。

昨天医生透露特朗普使用了抗病毒药瑞德西韦和一系列增强免疫系统的药物，包括美国再生元制药公司正在测试的增强免疫系统的针剂，在医生要求下，给特朗普注射了一剂8毫升。尽管这款药物尚未获美国国家的最终批准。