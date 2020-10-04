阿塞指控亚美军队轰炸该国第二大城市 法国173议员吁巴黎放弃中立

阿塞拜疆与亚美尼亚本周末继续在上-卡拉巴赫（Haut-Karabakh）地区展开激战。据路透社说，周日10月4日，阿塞拜疆指控亚美尼亚军队轰炸该国第二大城市占贾。此举加剧了阿塞拜疆与亚美尼亚在争议地区上-卡拉巴赫的冲突。

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亚美尼亚埃里温当局否认对阿塞拜疆有任何轰炸行动。不过，上-卡拉巴赫当局宣布他们摧毁了占贾（Ganja）市的一个空军基地。

上-卡拉巴赫地区的绝大多数居民是亚美尼亚人，这些主张分离的亚美尼亚居民长期控制该地区。阿塞拜疆在土耳其的支持下，从9月27日开始对上-卡拉巴赫地区展开军事行动，试图收回控制权。

阿塞拜疆周日指控亚美尼亚军队轰炸的占贾市有335000居民，是阿塞拜疆第二大城市，位于上-卡拉巴赫首府斯捷潘奈克特（Stepanakert）以北约100公里，距离亚美尼亚的瓦尔代尼斯镇（Vardenis）80公里。9月29日亚美尼亚外交部宣布，瓦尔代尼斯镇当天遭阿塞军队的炮击，并遭1架无人机锁定攻击，导致1名平民丧生。

据法新社昨天报道，当地发生数起爆炸。阿塞拜疆当局表示，亚美尼亚分离主义分子从斯捷潘奈克特发动火箭攻击后，他们也采取了“报复措施”。斯捷潘奈克特昨天遭到阿塞拜疆军队的火箭和大炮攻击。

在激烈的战事中，亚美尼亚当局昨天宣布，又有51名分离主义战士丧生。累计双方死亡人数已超过240人。

法国173名不分党派的国会议员和参议员今天周日呼吁巴黎在南高加索的这场激战中放弃中立的立场。这些议员认为，面对阿塞拜疆攻击亚美尼亚人，试图攻占他们生活的这片土地，法国应该站在亚美尼亚人一边。