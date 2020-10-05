世卫执委会特别会议：美国要求世卫组织改革 追溯病毒来源

美国卫生和公共服务部助理部长吉罗尔（Brett Giroir）10月5日在出席世界卫生组织执行委员会特殊会议时表示，美方无法忍受有会员国“没做到”正确、完整且即时回报疫情信息。他还呼吁依照七国集团（G7）提出的路线图对世卫组织进行改革。这一提案得到了德国 、法国和智力多方支持。

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世卫组织执委会周一召开了应对新冠肺炎疫情为期两天的特别会议。吉罗尔以视频的方式代表美方发言，强调美方无法忍受有该组织会员国“没做到”正确、完整且即时回报疫情信息。他向世卫组织执委会呼吁，应采用由七国集团提出的针对该组织进行改革的提案。他指出，美国持续推进世卫改革，与七国集团伙伴密切合作，拟定世卫改革路线图，将强化世卫可信度、提升透明度，并提升整体效能，以便面对未来紧急威胁。

此外，美国、欧盟和澳大利亚的代表还相继表示，一支在世卫组织名下组成的国际队伍应前往中国对新冠病毒的起源进行调查。世卫组织突发卫生事件规划执行主任瑞恩（Mike Ryan）稍早介绍称，一份相关专家名单已交给中方供参考决定。会上，中国国家卫生健康委员会国际合作司司长张扬视频发言表示，中方本著公开、透明、负责任态度履行国际义务，坚定支持世卫履行职责，除提供资金支持，并与世卫各层级保持密切沟通，建立技术沟通机制，接待国际专家团访问，针对及溯源科学合作展开深入交流。

此前，美国总统特朗普9月22日在联大讲话中宣称，“第二次世界大战结束和联合国成立75年后，我们再次参与一场伟大的全球斗争。我们与无形的敌人——中国病毒——进行了一场激烈的斗争，它已经在188个国家夺去了无数人的生命。” 他提出，“联合国必须让中国对他们的行为负责。”