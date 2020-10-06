美英法德日等39国联大敦促中国维护香港自治 尊重藏、疆人权

德国常驻联合国代表克里斯托夫·霍伊斯根（Christoph Heusgen）10月6日在联合国大会第三委员会一般性辩论中代表阿尔巴尼亚、澳大利亚、奥地利、比利时、波黑、保加利亚、加拿大、克罗地亚、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、海地、洪都拉斯、冰岛、爱尔兰、意大利、日本、拉脱维亚、列支敦士登、立陶宛、卢森堡、马绍尔群岛、摩纳哥、瑙鲁、荷兰、新西兰、北马其顿、挪威、帕劳、波兰、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典、瑞士、英国、美国和德国发表联合声明，并指对新疆的人权状况和香港最近事态地发展感到严重关切。

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声明写道，“2020年6月，50位联合国人权理事会特别机制专家联名发出了一份特别关注信，呼吁中华人民共和国尊重人权。我们同他们一样严重关切。我们呼吁中国尊重人权，特别是宗教和少数族裔人士的权利，特别是在新疆和西藏。”声明称，“在新疆，我们对当地存在着庞大的‘政治再教育’营网络感到严重关切，据可靠的报告显示，已有超过一百万人遭到任意拘留。我们看到越来越多关于严重侵犯人权行为的报告。宗教或信仰自由、迁徙、结社和言论自由以及维吾尔族文化均受到严格限制。广泛的监视不成比例地继续以维吾尔人和其他少数民族为目标，并且越来越多的报道涉及强迫劳动和包括绝育在内的强迫性节育。”

声明称，“我们还分享另一群联合国专家分开表达的关切，即《香港国家安全法》中的许多规定不符合中国的国际法律义务。我们对《香港国家安全法》的内容深表关切，因为这些内容允许将某些案件移交给中国大陆起诉。我们敦促有关当局保证受《公民权利和政治权利国际公约》和《中英联合声明》所保护的权利，包括言论自由、新闻出版和集会自由。”

这39国向联合国大会第三委员会主席，匈牙利人伯格亚（Katalin Bogyay）表示，“主席女士，我们呼吁中国允许包括联合国人权事务高级专员及其办公室在内的独立观察员，以及相关人权理事会特别机制专家立即、有意义和不受限制地进入新疆；紧急执行消除种族歧视委员会（CERD）有关新疆的八项建议，包括避免任意拘留维吾尔人和其他少数民族成员。鉴于我们对新疆的人权状况的关注，我们呼吁所有国家尊重不遣返原则。我们还呼吁中国维护香港的自治、权利和自由，并尊重香港司法机构的独立性。”