法新社：欧洲新冠病毒累计确诊突破600万例

法新社10月7日发布的最新统计结果显示，欧洲自今年1月出现第一起2019冠状病毒疾病（COVID-19）病例后，至今累计确诊人数已超过600万例。

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统计结果显示：目前为止欧洲大陆累计确诊数字为600万940例，累计死亡23万7716例。欧洲国家中，累计确诊案例最多的国家为俄罗斯，共124万8619例，2万1865人死亡。西班牙确诊82万5410例，3万2486人死亡；法国确诊66万9235例，3万2365人死亡；英国确诊53万113例，4万2445人死亡。

这之前，法新社9月30日汇整的官方数据曾经显示：全球至少101万2093人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），确诊病例至少有3371万9740例。疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有2324万9700人被认为已康复。

以上数据是法新社汇集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据后做出统计，但可能只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

美国仍是疫情最严重国家，累计20万6005人病故、719万1349例确诊，至少2813万3305人已康复。其他疫情严重国家还包括巴西（14万2921人丧生、477万7522例确诊）、印度（9万7497人丧生、622万5763例确诊）、墨西哥（7万7163人丧生、73万8163例确诊）及英国（4万2072人丧生、44万6156例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有98人染疫丧命；其次依序为比利时（86人）、玻利维亚（68人）、西班牙（68人）及巴西（67人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计34万4986死、932万4712例确诊；欧洲累计23万1951死、544万587例确诊；美国和加拿大共计21万5330死、734万8038例确诊。

亚洲共计13万8029死、813万3468例确诊；中东地区共计4万5157死、196万6061例确诊；非洲共计3万5670死、147万5239例确诊；大洋洲共计970死、3万1637例确诊。