比利时最大移动运营商宣布换掉华为

比利时老牌移动电话运营商Proximus周五10月9日宣布将在2023年之前，逐渐用芬兰的诺基亚和瑞典的爱立信替代中国的华为。布鲁塞尔是北约总部和欧洲主要机构的所在地。欧盟最近表示，希望在这一敏感领域优先使用欧洲技术。

广告 继续浏览后续

比利时最大电讯公司Proximus的声明表示：“ Proximus选择诺基亚在2023年之前逐步实现其现有2G / 3G / 4G网络的现代化更新。诺基亚同时将成为Proximus公司部署5G网络的关键合作伙伴。”

移动数据的核心部分将使用爱立信技术。这家比利时运营商表示，这个选择是基于技术，操作，财务和环境标准”。不过观察者们怀疑此举背后有政治压力。

比利时Proximus的这一决定是在华盛顿指控中国电讯巨头华为替北京从事间谍活动并对其进行制裁之后，决定改用诺基亚和爱立信替代华为来更新其移动网络。

Proximus移动网络与法国运营商Orange合作，声称在比利时拥有第一个也是唯一的公共5G网络，可在62个城市的110个站点使用。

该公司发言人向法新社证实，他们将在2023年底之前，完全更换现在的供应商中国华为的设备。

今年9月底，英国首相鲍里斯-约翰逊（Boris Johnson）基于对国家安全出现隐患的担忧，宣布将取缔中国电信巨头华为，随后，诺基亚被选为英国运营商BT的 5G网络主要供应商。该决定受到美国的称赞。

比利时首都布鲁塞尔是北约总部和欧洲主要机构的所在地。欧盟最近表示，希望在这一敏感领域优先使用欧洲技术。欧盟内部市场专员Thierry Breton在7月底解释说：“在欧盟部署5G网络时，确保高度安全性比以往任何时候都重要。”

当前，华为，爱立信和诺基亚三家共享全球80％的5G商业电信网络。而中国华为被认为是最先进的供应商。