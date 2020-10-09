特朗普10月10日重返选战 白宫医生放行

美国总统特朗普宣布他10月10日重返竞选活动。白宫医生预计他将无风险地投入公众活动。特朗普之前发送视频承诺，他会让染疫者免费使用在他身上测试有效的再生元实验针剂。

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周六10月10日是特朗普和第一夫人梅拉尼亚测出冠状病毒呈阳性之后地十天。白宫周四宣布总统周六将再投入竞选活动，却没有说明特朗普的冠状检测结果是否阴性。特朗普的对手，民主党则对他管理国家的能力提出质疑。

据白宫医生康利表示，以总统医疗团队的诊断轨迹作为判断基础，他期望总统可从周六开始无风险地重新投入公众活动。据法媒古典音乐新闻台记者今天发自华盛顿的报道，特朗普昨天通过福克斯新闻宣布他将在本周六重启竞选活动时，说话的声音有些沙哑，在大约20分钟的采访中，有两次咳嗽。

免费提供再生元针剂

美国总统特朗普在10月1日宣布他和第一夫人梅拉尼亚都测出冠状病毒为阳性。随后他住进华盛顿郊区的沃特-里德军医院，并在三天后出院返回白宫。他日前在白宫发表讲话，强调他亲身测试了美国再生元制药公司试验阶段的混合针剂（REGN-COV2），感觉效果明显。特朗普在这个视频讲话中保证，他要将这款综合针剂免费提供给需要的人。