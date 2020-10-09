盖洛普：56%美国人称现在比4年前过得好

盖洛普最新公布的一个民调令特朗普兴奋：他在推特上说，你们当中56%的人说自己现在比4年前过得好。不过，该民调还显示：在领导人素质方面，拜登得分超过特朗普；而在认同看法方面，特朗普得分超过拜登。

广告 继续浏览后续

盖洛普10月7日公布的一项民调显示，56%的受调者表示自己和家庭现在比4年前过得好。盖洛普在1984年，1992年，2004年，2012年分别提过同样问题。前几次称自己比4年前过得好的人不足一半。然而这次在疫情大流行期间（9月14日-28日）做的民调，却有56%的人说自己比4年前过得好。

特朗普9日在推特中特别强调说，盖洛普民意测验刚刚得出了这个令人难以置信的发现，那就是，你们中有56%的人说，自己今天，在大流行期间，过得比4年前好。这是从未有过的记录，相当惊人。

不过，盖洛普这项调查还就两名候选人做领导人的素质及是否认同他们对问题的看法，询问了受调者。结果是，在领导人特质方面，拜登占比49%，特朗普占44%；在认同对问题的看法方面，特朗普占49%，拜登占46%。

现在距大选还有20多天，特朗普民调低于拜登。他首场辩论的表现遭亲民主党的媒体痛批，然后他和第一夫人被测出冠状病毒阳性，住院3天。特朗普现在迫不及待要返回竞选。他已获得白宫医生开放绿灯，预计周六将前往关键的佛罗里达州。