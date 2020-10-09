2020诺贝尔和平奖授予世界粮食计划署

诺贝尔和平奖评选委员会今天10月9日宣布将2020诺贝尔和平奖授予联合国世界粮食计划署(PAM)，表彰该组织在全球，尤其是在武装冲突地区，与饥饿作斗争的努力。此时正值全球笼罩在饥荒威胁的阴影中。

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挪威诺贝尔和平奖委员会主席贝里特·赖斯·安德森（Berit Reiss-Andersen）表示，世界粮食计划署，在武装冲突地区，在阻止将饥饿当战争武器方面，扮演了发动机的角色。

这是诺贝尔和平奖委员会第12次将该奖授予联合国相关组织或个人。法新社说，诺贝尔和平奖委员会认为，显而易见，目前比以往任何时候都需要寻求多边解决粮食问题的方案。

世界粮食计划署建立于1961年，总部设在罗马，其全部经费依靠捐助。该组织表示，去年他们一共分发了150亿份口粮，向88个国家的9千7百万人提供了援助。法新社说，这个令人眩晕的数字其实仅是实际需要的一部分而已。

世界粮食计划署自称是全球最大的人道组织。该组织通过直升机或大象和骆驼向需要的人群运送食物。他们的行动非常必要，因为据估计，2019年全球有6亿9千万人缺乏食物，相当于每11人中就有1人长期吃不饱。

据路透社报道，在新冠病毒全球大流行的情况下，全球饥荒受害人数有明显的增加。

今年诺贝尔和平奖评奖委员会一共收到318个候选提名，其中211为个人，107个组织。这个庞大清单的具体内容依然保密。

诺贝尔和平奖委员会的颁奖仪式12月10日在挪威首都奥斯陆举行。届时获奖者将获得一枚金质奖章，一个证书，1千万瑞士克朗（约合95万欧元）。