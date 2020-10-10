中国驻印使馆警告印媒 遭贴台湾双十节大海报

中国驻印度大使馆日前发函警告印度媒体在报导中华民国双十国庆时应该遵守“一个中国”原则，却引发印度社会反弹，风波愈演愈烈。

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据中央社10日发自新德里的报道，继印度网友在社群媒体发起张贴中华民国国旗庆祝双十国庆图片后，执政的印度人民党（BJP）德里党部发言人巴加（Tajinder Pal Singh Bagga）昨天深夜带人前往使馆区，把一百面印有中华民国国旗和“台湾，国庆日快乐”标语的海报，贴在中国驻印度大使馆前道路的每支路灯上。

巴加今天接受中央社记者电话访问表示，他知道中国驻印度大使馆蛮横地发函给印度媒体指示“这个能做，那个不能做”后，就找人订做了100面“庆祝台湾双十国庆”的旗帜，为的是抗议中国试图影响印度的民主自由。

他强调，印度和台湾都是民主自由的国家，中国不能蛮横地告诉主权独立国家“这个可以做，那个不能做”，尤其是印度人民更无法忍受中国试图以专制主义压迫印度的言论自由。

巴加强调：“昨晚的行动，是要让中国好好认识民主制度。”」

谈到台湾，巴加表示，他其实曾在2018年参加一个台印大学交流计画，到台湾待了20天，他对台湾留下美好印象，包括高科技的城市、干净的街道、友善的人民还有自由的生活，跟专制的中国形成强烈对比。

另一名印度人民党女性青年领袖、社会运动家阿惜芙（Lubna Asif）也说，印度民众最近已因中国隐匿2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情，还有入侵印度拉达克领土等作为，更加认清这个粗暴的强邻，而中国驻印度大使馆发函给媒体的举动，更加惹起印度人民的愤怒。

她说，透过这次印度民众在网路上发起贴“台湾的国旗”庆祝双十国庆的活动，有更多印度民众知道台湾也和印度一样是个民主自由的国家，相信会有更多人支持印度不要畏惧中国的压力，加强与台湾交往。

据推特（Twitter）在印度的最新统计，有“台湾国庆日”（#TaiwanNationalDay）标签的话题，已经成为印度推特今天热门话题的前3名，更曾一度打败印度人最爱的板球运动，站上第一名。

被挂置在中国大使馆前的双十国庆海报，10日上午已被拆除。

一名在新德里工作的刘先生告诉中央社记者，他上午近7时骑自行车经过中国大使馆前时，看到路上一片庆祝双十国庆的旗海，还兴奋地拍下珍贵画面，但等到他8时40分结束自行车运动回家经过中国大使馆时，这些海报已被移除。

不过，刘先生说，能够见到印有国旗和庆祝双十标语的海报在中国大使馆前飘扬，还是觉得非常兴奋和开心，他要感谢中国大使馆恐吓印度媒体的举动，让台湾能见度大增。