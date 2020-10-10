在特朗普压力下 蓬佩奥公布希拉里删掉的3万多电邮

距离美国大选还有24天之际，选战似乎白热化了：美国国务卿蓬佩奥在特朗普的罕见批评和压力下，公布了前国务卿希拉里删掉的三万多份电子邮件。

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美国国务院网站页面显示，被公布的电邮数量是35575个。公众可以一个个点开查看其中的内容。那么，这些电邮中有什么敏感的内容？这些内容能给本次选情带来什么影响？特朗普为什么要执意要公布这些4年前的东西？希拉里-克林顿在本次大选中扮演什么角色？有待观察。

据法新社周五说，之前从未在公众面前受到特朗普批评的美国国务蓬佩奥周五承诺，他将发布民主党人希拉里-克林顿（Hillary Clinton）备受争议的电子邮件。特朗普阵营认为，这些在2016年大选时被曝光被希拉里删除的邮件将会把希拉里送上法庭。

蓬佩奥周五接受福克斯新闻采访，被问及美国总统批评他迟迟不公布希拉里删除的邮件时回答说：“我们正在做。我们将发布这些信息，以便让美国人能够看到。”

周四，民调落后拜登，因冠状阳性困守白宫的特朗普，开始对蓬佩奥表示不满。他称，希拉里克林顿的这些电子邮件“就在国务院，但迈克-蓬佩奥却没有能力将它们公布出去，这非常不幸。” 特朗普说，“这件事上，我对他不满意”。“他是国务院负责人，他应该把它们公布出来。”

希拉里-克林顿（Hillary Clinton）在2016年的总统大选中输给了对手特朗普。她因使用私人服务器，而不用政府的安全服务器来处理她在国务院的部分信函而遭到批评。但是在2016年爆出希拉里电邮门时，很多邮件都已被她删除。而特朗普一直宣称要把希拉里送进监狱。

但美国联邦调查局FBI调查后，没有对希拉里克林顿提出起诉，但是说希拉里之前这样做是非常不谨慎的。

有反希拉里-柯林顿的批评质疑这些邮件包含前国务卿希拉里在美国驻利比亚班加西大使馆被攻击，以及美国大使斯蒂文斯等多人死亡等问题上涉嫌渎职的内容。