朝鲜劳动党75周年 金正恩半夜阅兵

朝鲜劳动党建党75周年，金正恩选择在半夜举行阅兵式，让外界摸不着头脑，朝鲜中央电视台在事后转播了这次阅兵式。金正恩穿着浅灰西装现身。

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法新社说，此次朝鲜大阅兵的背景，是冠状病毒疫情和一系列台风对处于国际制裁中的朝鲜造成重大冲击之际。而平壤当局到目前为止，从未确认过在其境内有任何冠状肺炎的确诊病例，然而在其邻国中国出现的冠状病毒，已经扩散到了全世界各地。平壤为防止病毒扩散到朝鲜，在今年一月关闭了边界。

据朝中社报道：

庆祝朝鲜劳动党成立７５周年的阅兵式于１０日０点在金日成广场隆重举行。国务委员会演奏团和朝鲜人民军军乐团登上广场演奏席。阅兵方阵威武雄壮，显示我国的实力、共和国武装力量的正规化面貌，雄赳赳地进入了广场。

所向无敌的机械化方阵在接连广场的大道上闪烁着钢铁装甲列阵，阅兵飞行方阵也在机场等待着出击命令。

综合军乐队进入广场拼成党徽和“１０．１０”、“１９４５”、“２０２０”、“百胜”数字和字样，奏起洪亮的军乐，进行了军乐仪式。

朝鲜劳动党委员长、朝鲜民主主义人民共和国国务委员会委员长、我们共和国武装力量总司令金正恩同志接受朝鲜人民军仪仗队队长的迎接报告后，检阅了仪仗队。

朝鲜人民军陆海空三军将军迎接了百战百胜的钢铁统帅、我国武装力量杰出的总司令金正恩同志。

金正恩同志在讲话中指出，向克服史无前例的严峻考验，满怀莫大的光荣和骄傲，以竭尽一切努力而取得的高贵成果和胜利，为伟大的１０月节日增光添彩的全国人员和人民军官兵致以由衷的感谢和热烈的祝贺。

金正恩同志宣誓，要以强大的军事力量维护伟大的我国、伟大的我国人民的永恒安宁和未来，以更大的勇气、热情和斗志，胸有成竹地朝着新的发展与繁荣发起进军，并热烈呼吁朝着社会主义的辉煌未来，为了赢取新的胜利而奋勇前进。

金正恩同志的讲话内容充满着火热的爱民情怀和信任，让全体参加人员心情激荡，含泪高呼万岁。

据这个报道，参加阅兵的部队包括装甲车方队领头的机械化方队，主力坦克方队，炮兵，火箭方阵，洲际弹道火箭。