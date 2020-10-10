特朗普所有联盟都不睬唯独重视对付中国的QUAD

特朗普自从上任以来，对之前美国参与的国际联盟组织，不是把友当敌就是干脆退出不玩了，例子包括他对北约组织的德国从来不加以颜色，一个不爽甚至退出巴黎气候变化公约和联合国的世卫组织。但根据外交政策杂志一篇文章的分析，特朗普却非常重视它与澳洲、印度和日本所组成的四国联盟（QUAD），一个被外界分析为对抗中国的国际联盟。

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文章以最近国务卿蓬佩奥造访东京为例，突出特朗普对这个四国联盟的重视。众所周知，特朗普日前因为被新冠状病毒感染而一度入院，白宫多个官员亦相继中招，但特朗普仍不忘叮嘱蓬佩奥要腾出时间前往东京，参加当地举行的QUAD会议。

蓬佩奥在周二会议召开首天即呼吁 QUAD其他三国要加强联手对付北京的“剥削、压榨以及贪腐”。印度外长苏杰生（S Jaishankar）用词稍微客气一点，指出QUAD四国的组成系基于“共同拥有充满活力以及多元化的民主”，来说明QUAD与中国之间的分歧。

澳洲外长佩恩（Marise Payne）和日本外务省茂木敏充亦差不多以同样论调点出这个联盟组成的原意，勾画出印度太平洋区一个和平的远景，但他们都没有指名中国。

根据外交政策的文章分析，QUAD在这个时刻突出其存在的意义，似乎令人有点摸不着头脑。这个联盟2007年由当时的日本首相安倍所牵头成立，成立至今一直没有达成任何有意义的共识或动力。目前未悉安倍的接班人菅义伟是否会追随前任的外交路线。澳洲甚至有一段时间还希望加强与中国的关系。而印度，尤其在2014年莫迪上任之前，似乎仍然守住传统的不结盟外交政策。

分析指出，不过到了今年2020年，坎培拉和新德里，尤其是新德里已经修改了对华的政策。澳洲开始在外交上采取积极的政策对付中国的外交影响力，而印度则把焦点放在印、中两国经常爆发流血冲突的边界。

文章提出一个问题：华盛顿到底要些什么？特朗普政府的外交哲学其中一项是对多边主义和国际联盟的厌恶，但白宫似乎对QUAD又是另眼相看。分析认为这或许是因为QUAD今天的存在并不在乎于它代表些什么，而是它有一个共同的特性：对抗中国。特朗普政府视中国为美国的主要敌人，其外交政策也自然将其列为首要议题。特朗普上周感染新冠状病毒入院接受治疗，蓬佩奥立即取消了他的亚洲其他行程，但东京却是他的行程的重中之重。

问题就是华盛顿2021年将对QUAD采取何种的态度，特别是一个新的美国政府。这个星期三现任副总统彭斯与民主党的对手哈里斯进行选前辩论，哈里斯一直回避她与拜登一旦当选如何将中国定位的问题。

根据以往的从政经历，拜登政府对华政策可能会老调重弹。曾任奥巴马政府资深外交官员并提出所谓“美国轴心转移亚洲“的坎普尔（Kurt Campbell），现在已成为拜登竞选团队的资深顾问。坎普尔日前告诉华尔街日报：“民主党内部普遍的共识是，特朗普在对付中国野心兼又进取的行为，大致上是正确的。”

文章最后指出，坎培拉、新德里和东京极可能将这番言论视为未来的一个启示，即不论谁在11月3日的大选中胜出，QUAD最近的申明可能会延续一段时间。