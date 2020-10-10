特朗普：找到 “解药” 好过疫苗

特朗普在选战中被对手抓住的软肋是管理疫情不善，民调持续下降。他原希望在大选前出笼的疫苗没有出现。但他说，他自己在医院用过一款实验阶段的综合药物超有效，是比疫苗还好的“解药”，他承诺快速送达医院，让患者免费使用。

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据法新社华盛顿电，美国总统特朗普确诊感染冠状病毒（COVID-19）后，9日接受右翼电台主持人林堡（Rush Limbaugh）的访问时说：我可以告诉你这是解药。

特朗普上周住院4天，医疗团队根据他的病情使用了多种药物，其中包括美国再生元药厂（Regeneron）的综合抗体针剂。特朗普认为“这款药物比疫苗还要好”。

据路透社的视频报道，特朗普7日在白宫玫瑰园的视频讲话说，他在医院4天，开头感觉不好受，但医生很快就给他用了再生元（Regeneron）的综合抗体药物和其他东西。他感觉再生元的综合药剂是关键，难以致信。他承诺要紧急推动这款正在试验阶段的药物，快速提供给身在医院的患者，特别是给老年人使用。

特朗普说，我要让所有人都用上这个药，我要让它免费。你们将不会为此付费。这不是你们的错。 这是中国的错。 中国将为他们在我们这个国家的所作所为，以及他们在世界上的所作所为，付出巨大代价。 这是中国的错。 请记住这一点。 因此，我们将为你们提供药物。它是免费的。 我们将尽快将这种药送入医院。 您会看到一些惊人的事情发生，因为我们的军队正在分发， 就是所谓的物流。 他们在短短几天内交付了数十万。

特朗普还表示，疫苗也会很快出来，各大公司Johnson and Johnson, Moderna, Pfizer都进入最后阶段。他说，我们很快就会有非常棒的疫苗，但他暗示疫苗有政治因素。他说，我原以为疫苗可在大选前出来，但直说吧，有政治因素，不过没关系，他们要玩他们的游戏。大选过后马上就会有的。

另据法新社9日消息，美国总统特朗普确诊冠状病毒疾病（COVID-19）后，吹捧自己接受的实验性药物为「解药」。但美国首席防疫指挥官佛奇（Anthony Fauci）佛奇指出，这个说法恐造成误解。他称“解药”是不正确的，可能会误导，因为COVID-19目前没有解药，只有“疗法”。