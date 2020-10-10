阿塞拜疆与亚美尼亚在莫斯科达成停火协议

俄罗斯外交部长拉夫罗夫周六凌晨（10月10号）宣布，亚美尼亚与阿塞拜疆已经同意自当天12点起停火，双方也将交换战俘和遇难者遗体。

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法新社报道，在莫斯科斡旋下，经过马拉松谈判，阿塞拜疆和亚美尼亚两国终于达成在纳卡地区的停火协议。周六中午该地区应该停火，两国接下来将开始进一步相关谈判。俄罗斯外交部长拉夫罗夫在在当地时间周六凌晨三点宣布停火协议时强调停火基于人道目的。双方也将在国际红十字会的协调下交换战俘和遇难者遗体。

拉夫罗夫表示，在欧洲安全和合作组织的“明斯克集团”共同主席国的调停下，阿塞拜疆和亚美尼亚两国承诺开启实质性的谈判，以便尽快达成和平解决问题的方式。拉夫罗夫补充说，实施停火的“具体内容”将在稍后商定。

法新社称，阿塞拜疆与亚美尼亚外交部长在莫斯科进行了长达十个小时的谈判，终于在周五到周六夜间达成了这个协议。俄罗斯外交部发言人随后也向法新社证实，停火将于周六中午12点开始生效。

但在该协议于12点正式生效前，战火还在继续。阿塞拜疆国防部说，亚美尼亚星期六早上“轰炸了”人口稠密地区，而阿方也将采取“对等措施”。

纳卡地区位于阿塞拜疆南部，但主要居民是亚美尼亚族裔。从上世纪90年代初苏联解体后，两国就不断因纳卡地区的归属问题发生军事冲突。1994年，双方就全面停火达成协议，但一直因纳卡问题处于敌对状态，武装冲突时有发生。今年9月27号突发的战火异常激烈，双方均指责对方违反停火协议，率先发动了军事进攻。

连日来，冲突已造成包括平民在内的众多人员伤亡。星期五的官方死亡人数上升到400多，其中包括22名亚美尼亚平民和31名阿塞拜疆人。但是，这这数据极可能会更高，因为双方都声称消灭了数千名敌军。