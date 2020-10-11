中国伊朗主张建立中东多边对话平台

中国外长王毅与伊朗外长扎里夫周六10日在中国云南腾冲会面。他们主张建立以一个“中东多边对话平台”，以化解中东的紧张局势。

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中国和伊朗外长在腾冲展现了共同捍卫2015年签署的伊核协议的团结姿态。他们还一致谴责了美国的“恐吓”与“单边主义”。

据法新社10月11日发自北京的电稿说，伊朗与沙特之间的矛盾导致中东紧张局势加剧，其中主要原因是伊朗参与也门战争（支持什叶派胡赛民兵），并在伊拉克扩张影响力，以及沙特支持华盛顿对德黑兰施加“最大压力”。

中国外交部周六晚发布了王毅的声明。这个声明表示，“面对各方在安全问题上的合理关切，中国提议建立一个多边和区域对话平台。” “所有利益攸关方将平等参与，通过对话增进相互了解，并讨论解决安全问题的政治和外交手段。”

王毅设定的唯一前提条件是捍卫国际伊朗核协议。美国于2018年退出了该协议。特朗普总统认为，这个协议的文本不足以阻止伊朗获得核武器，也不能遏制德黑兰在中东从事被视为“破坏稳定”的行为。

王毅说：“中国反对破坏（伊核）协议的任何单方行为，并将继续促进这个协议的执行。”他还呼吁加强与伊朗合作“捍卫多边主义”，“反对霸凌”。

伊朗外长扎里夫周六在推特发文赞扬他与王毅的这场讨论富有成果，使得双方加强区域双边合作与冠状病毒疫苗合作成为可能，也使得加强捍卫伊核协议的合作成为可能。他说：我们拒绝“美国的单边主义和建立一个单极世界的企图。”

据中国外交部的资料显示，扎里夫还祝贺中国与冠状病毒的斗争取得的“显著成就”，尽管伊朗是迄今为止遭受冠状疫情袭击最严重的中东国家。