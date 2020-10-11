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国际/疫情

印度感染破700万 巴西死亡超15万

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截至10月9日1100 GMT全球冠状病毒Covid-19疫情数据图
截至10月9日1100 GMT全球冠状病毒Covid-19疫情数据图 AFP
作者： 古莉
4 分钟

冠状病毒疫情赖在地球上不走，印度官方统计感染者已突破700万，巴西的死亡病例超过15万。拉美-加勒比地区染疫人数破千万。疫情给该地区造成惨重健康和经济恶果。

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印度冠状病毒染疫人数突破700万门槛，直追全球疫情最严重的美国。美国染疫人数为795万，死亡219,328人。

据印度卫生部的数字显示，今天10月11日，印度新增确诊病例接近75,000例，感染总数超过706万人，死亡人数超过10万。据专家表示，印度实际染疫人数可能远远高于官方的统计数据，因为在这个拥有13亿人口的广阔国家，筛查率要比许多其他国家都低。

据法新社消息，拉丁美洲和加勒比地区的官方确诊人数在周六10月10日突破了1千万大关。其中超过一半的病例发生在巴西，星期六巴西冠状病毒造成的死亡人数超过了15万。巴西确诊感染人数超过500万。

据世界银行估计，拉美和加勒比地区在病例和死亡人数方面是全球受打击最大的地区，并且正遭受着“最严重的经济和健康后果”，预计该地区2020年的GDP下降7.9％。

此外，俄罗斯确诊感染人数逼近130万。该国死于冠状病毒的统计人数超过2万2千人。

全球各国官方统计的累积确诊染疫人数为37,581,729。总死亡1,078,871人。

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