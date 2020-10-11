特朗普重开选战 医生说已无传染风险

美国大选日期迫近，美国总统特朗普在感染冠状病毒10天后重新投入选战。他10月10日在白宮阳台向支持者发表讲话，预计12日去关键的佛罗里达州造势。白宫医生宣布，特朗普的测试结果显示，他已没有感染别人的风险。

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法新社发自华盛顿的消息说，白宫医生康利周六晚发布声明说，“今晚，我很高兴地宣布，总统除了符合疾控中心（CDC）确保安全结束隔离的所有标准之外，今天早晨对他做的冠状病毒核酸检测（PCR）结果，按目前公认​​的标准，显示他不再具有将（病毒）传播给他人的风险”。

特朗普与第一夫人10月1日双双测出冠状病毒阳性。他听从医生的建议，在10月2日住进华盛顿郊区的沃特-里德军方住院。在那里，在医生们给他用了多种药物，24小时后，他感觉明显好转，并在4天后，在10月5日出院。

白宫医生康利周六说，总统已没有发烧，他之前的所有症状都“变好”，测试结果显示病毒数量正在减少，并已没有病毒主动复制的迹象。但康利医生没有说明特朗普是否转为阴性。他强调，将继续监视特朗普的健康状况。

特朗普认定在医生给他用过的各种药物中，再生元（regeneron）的综合针剂对他的康复起到关键作用。他出院后表示，要力推这款实验阶段的药物快速送达医院，给患者免费使用。

特朗普昨天的热身赛是在白宫阳台对汇聚在草坪上的支持者发表讲话，他表示自己感觉良好，呼吁人们去投票，他还感谢在他染疫期间为他做的祈祷的所有人。