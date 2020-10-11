特朗普重返选战 先挖拜登票仓

特朗普返回选战在白宫向聚集在南草坪的支持者发表讲话2020年10月10日

特朗普在染疫10天后重返选战。他周六在白宫阳台向支持者们发表讲话。他特别感谢黑人和墨西哥裔的支持，强调自己将工作岗位从中国拿回来，发誓不让社会主义在美国出现，并再提战胜“中国病毒”。

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特朗普周六被医生确认不会感染他人之后返回选战。他在民调落后拜登的情势下再次发力。昨天他在白宫阳台向汇聚在南草坪的支持者们发表了不到20分钟的讲话。他感谢白宫所有工作人员，特别提到维持法律的团队，并对主办那场聚会的黑人团队与墨西哥族裔表示感谢，也感谢大家为他康复做的祷告。

据YouTube《实时翻译》，特朗普向支持者们说，我们绝不允许社会主义在美国发生，如果他们（民主党）赢，这将是我们国家的未来，或更糟糕。

特朗普还说，我们国家将打败这个糟糕的“中国病毒”，我们会设置非常强大的医疗安排。我们将迅速恢复，我们的疫苗也将很快问世。我们也会帮助世界其他国家。

特朗普还抨击对手拜登在首场辩论中得到主持人的帮助，并说拜登只会重复别人让他说的话。他还批评拜登他们背叛了黑人和墨西哥人，把工作岗位都送到了中国。特朗普说，我们把工作岗位拿回到美国。他还批民主党想把边境打开，让非法移民进来。他说，我们建了边境墙，我们也不想参与其他国家的战争 …他们却要把你们卖给华尔街的商人们。

特朗普感谢警察维护社会安全，却未提对有色人种的警方施暴问题。他指出，非洲裔和墨西哥裔正在逐渐否认激进的左派。他说，我们需要法律和规则。

在特朗普讲话期间，头戴红帽子的特朗普支持者们，挥着国旗和标语，一起喊着“再来四年”，“我们爱你”等口号。

特朗普预计在10月12日前往关键州佛罗里达州举行造势活动。佛州许多拉丁裔选民正在从民主党的传统票仓中流失。特朗普试图巩固这个趋势。另外，许多非洲裔不满意极左派利用警察对黑人施暴个案挑起打砸抢烧运动。特朗普希望将这些人拉到自己一方。