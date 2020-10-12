特朗普开启3个关键州的马拉松造势活动

距离11月3日美国大选还有3个星期，特朗普在医生宣布他已无传染风险后，周一10月12日开启对3个关键州的巡回造势活动，试图重新激励他的基础选民。

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特朗普在民调落后的情势下，今天10月12日开启巡回佛罗里达，宾夕法尼，艾奥瓦这三个关键州的马拉松造势活动，预计每天去一个州，以期追上落后的民调。法新社说，特朗普同时还就他提名巴莱特出任最高法院大法官进行“炫耀”。美国参议院定于今天周一开始就这项提名对巴莱特法官举行听证会，并将几乎无悬念地确认这项提名，从而让保守派势力长期主导美国的司法殿堂。

特朗普周日表示，他似乎已对这个病毒有免疫，“可能是长期免疫，也可能是短期免疫，现在还不知道，也许是终身免疫”。特朗普向自己的支持者们说，现在他的检测已经完全阴性。他补充说，你们今天的总统，是一个不需要向他的对手拜登那样躲在地下室的总统。

特朗普10月1日被检测出冠状病毒呈阳性，他随后住院四天。白宫医生康利上周六发布简短声明宣布，根据对特朗普做的冠状病毒核酸检测（PCR）结果，按目前公认​​的标准，他不再具有将（病毒）传播给他人的风险”。

随后，特朗普发推说“白宫医生彻底完全开放了绿灯。” “这意味着我不会感染（病毒），也不会传播病毒。很高兴知道！！”。此后不久，Twitter在这条推文中添加了警告，指出它包含有关Covid-19的“误导”信息。

74岁的特朗普不断将77岁的竞选对手拜登形容为民主党左翼操纵的木偶，暗示拜登可能病得不轻。他说：“如果你们看看乔Jeo（乔-拜登），他昨天（周六）咳嗽很厉害，然后他戴上口罩，接着咳...。”“我不知道这说明什么，但媒体没怎么谈这事。

法新社说，自从特朗普10月1日宣布检测阳性后，拜登的竞选团队每天都公布他的检测结果，到目前为止都是阴性。而特朗普的医疗团队则执意拒绝公布特朗普最后一次测试呈阴性的日期。这让外界怀疑，特朗普检在测出阳性之前好几天都没有做检测。

美国已有21万人死于冠状病毒。拜登周日晚上发推特说，”我一月份就说特朗普是应对这次健康危机的最差总统。过去的几个月证明我说对了。”

法新社说，全国平均民调显示，拜登领先特朗普10个百分点。面对这些令其担心的数据，特朗普比以往任何时候都更要唤起人们对2016年的选举结果与民调完全不符的惊奇记忆。他强调自己相信历史将会重演。他发推说， “这次的热情比2016年还要高”。 “人山人海！！”。