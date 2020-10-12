美国最高法院大法官巴雷特参议听证会开场 贺锦丽或出手

美国参议院今天10月12日开始对特朗普任命的最高法院大法官巴雷特（Amy Coney Barrett）举行听证会。民主党人反对在11月3日大选之前确认这项任命，但似乎无法阻止共和党占多数的参议院的进程。

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48岁的保守派女法官巴莱特在9月26日被总统特朗普提名为美国最高法院终身大法官，补上自由派大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）病逝后留下的空缺。

根据宪法，巴雷特获须获参议院批准才能进入美国最高法律殿堂。目前在美国最高法院8名终身大法官中，5位是保守派。巴雷特补缺后，保守派与自由派比例为6比3，将进一步强化保守派的优势，被认为将对美国未来走向构成重要影响。

法广RFI驻纽约记者安纳齐（Loubna Anaki）报道：

艾米-科尼-巴雷特（Amy Coney Barrett）周一开始的听证会遇到一个前所未有的背景：现距离美国总统大选仅有三周之遥，共和党与民主党围绕她的任命展开角力。共和党人推动尽快完成任命，民主党人则认为应该在11月3日大选后由当选总统选择新的大法官。

冠状病毒难不倒

除了这个争议之外，还有冠状病毒的风险。目前至少有两名应该参加听证会的共和党参议员被测试呈阳性。这两人都曾出席总统任命艾米·科尼·巴雷特出任大法官的仪式。连特朗普本人可能也是在那场仪式上感染的。这个周末，几位民主党负责人再次呼吁为防万一推迟这场听证会。

但是参议院司法委员会主席林赛-格雷厄姆（Lindsey Graham）表示，所有防护措施都已到位：与会者必须戴口罩，22名跨党派参议员的席位拉开间隔。不愿到场的人可以通过视讯参加听证会。所有这一切安排都符合共和党阵营要在大选举前，快速任命巴雷特出任最高法院终身大法官的愿望。

贺锦丽或出手

由于这场任命事关重大，参议院系列听证会备受关注，特别是民主党副总统候选人卡马拉·哈里斯（Kamala Harris贺锦丽）也参加听证会。预计乔-拜登的这位竞选伙伴可能向艾米-科尼-巴雷特（Amy Coney Barrett）法官提出犀利问题。两年前，在最高法院另一位大法官布雷特-卡瓦诺（Brett Kavanaugh）的任命听证会上，贺锦丽就曾以提出大力道的问题而出名。

法国里尔大学美国历史与文明讲师西蒙·格里维特（Simon Grivet）认为，听证委员会的成员不会攻击艾米·康尼·巴雷特（Amy Coney Barrett）的个人情况或她的个人生活，甚至不会攻击她的信仰，尽管她是“法学家和虔诚的天主教法官”，但可能会问她：你的任命会对两个主要主题造成什么直接后果：一个问题是“奥巴马医保改革”可能在大选后被最高法院取消；另一个问题是“堕胎问题”在接下来几个月可能受到质疑。

学术界人士认为，对于民主党人而言，要通过这些攻击来动员选民支持民主党。要向选民展示，如果让共和党有了全权，他们会干出什么事来。

惜字如金

那么，艾米-科尼-巴雷特如何捍卫自己。根据她向媒体透露的序言，她会像所有最高法院的法官被任命时做的那样，特别是那些保守派法官那样为自己辩护。她会表示自己是一名不涉政治的法学家，她仅仅根据法律的文本来解释法律。她不会参与政治活动。然后，她会像30年来每位被任命的最高法院法官那样：惜字如金，要设法使自己的回答尽可能简短，尽量不留把柄。她很可能拒绝谈自己会对那些案子做出那些的决定。

据法新社介绍，艾米-科尼-巴雷特是虔诚的天主教徒，7个孩子的母亲，其中两个孩子是收养的海地孤儿，她自己最小儿子的患有唐氏症。在参议院听证会之前，她曾强调，不论她个人喜好如何，她会“最大限度地实现法律要求的结果”。