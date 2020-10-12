联合国：气候变化是20年间全球自然灾害翻番增加的主要原因

联合国周一报告指，最近20年来全球自然灾害数翻倍增加，气候变化是主要原因。进入21世纪以来，自然灾害已造成全球120万人死亡。

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这份联合国减少灾害风险办公室的报告显示，过去二十年中（2000年至2019年）全球共记录7348起自然灾害、损失估计近3万亿美元，数量几乎是1980年至1999年之间的两倍。该机构 秘书长水鸟真美（Mami Mizutori）在新闻会表示，“新冠病毒确实使各国政府和公众意识到了我们所面临的风险，看到新冠病毒都如此可怕，那么气候的紧急状况就更糟。” 她强调“没有绿色行动，气候紧急情况只能加剧。”

该报告并未涵盖新冠病毒等流行病风险。报告指自然灾害的变化主要与气候灾害的增加有关。全球最近20年间气候灾害数从3656（1980-1999）增至6681（2000-2019） 。经济损失近3万亿美元，而由于缺少非洲和亚洲的灾害经济影响信息，实际的损失数额更高。

报告指，过去二十年中，最多见的灾害是风灾，洪水灾害数量翻了一番。联合国预期在未来十年中，最严重的问题将是热浪。

尽管灾害造成的死亡人数与前20年相比几乎没有增加，从119万（1980-1999）增加到123万（2000-2019），但受灾害影响人数却大幅激增，从32.5亿增至40亿。

受灾最严重的十国中有八个位于亚洲，亚洲是受灾影响最严重大洲，其次是美洲和非洲。

中国和美国是受灾最多的国家，其次是印度、菲律宾和印度尼西亚。报告指这些国家在高风险地区的人口密度相对较高。

从年份看，2004年、2008年和2010年是受灾死亡人数最多的年份，均有超过20万人死亡。 2004年印度洋海啸造成超过22万人丧生，2010年智利里氏7级地震造成20多万人丧生，2008年纳尔吉斯飓风横扫缅甸时导致13.8万人死亡。

报告还指出，最近20年来全球平均每年灾害死亡人数约6万，但自2010年以来，没有发生超过10万人死亡的“特大灾难”。