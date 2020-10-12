阿塞拜疆与亚美尼亚冲突继续 至少酿500死

南高加索的阿塞拜疆与亚美尼亚周一10月12日早晨继续在纳卡地区（Nagorno Karabakh）交火。双方都违反了上周六在莫斯科达成的人道停火协定。

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法新社一名记者今早从纳卡首府斯捷潘纳克特（Stepanakert）听到从这个分离共和国西南传来的炮声。但与过去几晚不同，这座城市今天没有受到轰炸。法新社在阿塞拜疆的记者今晨听到炮声来自阿塞拜疆东北方。

据不完全统计，9月27日纳卡爆发冲突以来，有大约500人死亡，其中包括60来位平民。不过，实际伤亡数据应该更严重，因为阿塞拜疆没有公布自己的军方的死亡人数。交战双方都宣称自己一方击毙了对方数千名士兵，并互相指责对方故意攻击平民住宅区。

10月10日在俄罗斯主持下亚美尼亚与阿塞拜疆两国的外长在莫斯科签署了人道停火协议，协议规定当天中午12点停火，双方交换战俘和死难者的遗体。可是在纳卡地区依然炮声隆隆，交战双方并没有遵守这个停火协议的迹象。

这两个前苏联加盟共和国在前苏联解体后，围绕纳卡地区的主权重启争端，30年来一直无解。纳卡地区多数居民是亚美尼亚人。最近阿塞拜疆在土耳其支持下，试图夺回对主张分离的纳卡地区的控制权，引爆1994年以来最为激烈的战争。