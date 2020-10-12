2020诺贝尔经济学奖授予两名美国拍卖专家

2020年诺贝尔经济学奖授予两位美国拍卖专家：保罗-米尔格罗姆（Paul Milgrom）和罗伯特-威尔逊（Robert Wilson），因他们改进和发明的拍卖理论给买卖双方和全世界纳税人带来好处。此二人特别因其理论被用于分配电信频率与飞机起降时间而著称。

广告 继续浏览后续

瑞典国家科学院10月12日宣布将2020年诺贝尔经济学奖授予两位美国拍卖专家保罗-米尔格罗姆和罗伯特-威尔逊，表彰他们改善拍卖理论和发明新拍卖方式为买卖双方和全球纳税人都带来好处，影响到人们的日常生活。

这两人在获奖之前就是今年诺贝尔经济学奖的热门人选。他们因发明拍卖概念被用于美国电信频率的分配而著称。此外，机场也根据他们的理论分配飞机起降时段。评委指出，他们二人在理论和实践两个方面都有建树。

诺贝尔经济学奖评委彼得-佛理德里克森（Peter Fredriksson）在宣布获奖人之后向媒体强调说，拍卖极度重要...他们发明的这些拍卖新形式在全世界服务于社会，影响我们每个人的生活。

保罗-米尔格姆生于1948年，是美国斯坦福大学经济人文及社会科学教授。罗伯特-威尔逊出生于1937年，是斯坦福大学亚当斯管理杰出荣誉教授。他们两人将平分1000万瑞典克朗奖金。

瑞典皇家诺贝尔奖委员会10月12日将2020年诺贝尔经济学奖授予两位被誉为“完美”拍卖专家的美国人，为2020年度系列诺贝尔奖画上了句号。