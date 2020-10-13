白宫推动对台军售 北京表态警告

中国大陆空军10日公布了轰六战机与歼-11逾越台海中线的照片。

美国白宫在中国战机频繁越过台海中线之际，加紧推动对台军售，旨在以更先进的武器武装台湾，增强其对中国打击的抵抗能力。中国外交部发出了警告。

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路透社13日报道，5名知情人士周一表示，白宫正推进三项对台出售先进武器的交易，最近几天，白宫向国会递交了一份交易通知，待后者批准。

中国外交部周二13日做出回应，表示坚决反对美国计划向台湾出售武器，敦促美方认清严重危害性，恪守一中原则和中美三个联合公报规定；立即取消任何对台军售计划，停止售台武器和美台军事联。中方称，将根据形势发展作出正当必要回应。

中国外交部发言人赵立坚在例行发布会上表示，美国向台湾出售武器，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报，特别是817公报规定，严重干涉中国内政，严重损害中国主权和安全利益，中方对此坚决反对。

之前路透中引述消息人士称，美国当局打算向台湾出售多达7种主要武器系统，包括地雷、巡航导弹和无人机。

不具名消息人士称，参议院外交关系委员会和众议院外交事务委员会的领导人已接到通知，计划中的三项武器销售已获负责监督对外军售的美国国务院批准。

这个消息还说，国会尚未收到出售其他武器系统的通知，但预计将很快就会收到。出售的武器系统包括旨在阻止两栖登陆的大型先进无人机、陆基鱼叉反舰导弹和水雷。

对于这个消息，台湾驻美代表办公室表示无可奉告。中国驻美大使馆则在一封电邮声明中敦促美方停止对台军售，结束与台湾的军事关系，“以免严重伤害中美关系与海峡两岸的和平与稳定。”