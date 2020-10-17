加118议员和组织促政治庇护港人 中国大使叫停 被指以30万在港加人「胁迫」加国

在118个加拿大公民组织和国会议员联署要求该国政府为受《香港国安法》政治迫害的港人提供政治庇护，并制裁相关官员之际；中国驻加拿大大使丛培武警告加国政府不要收留违反国安法的「暴力罪犯」，敦促渥太华政府以在港30万名加籍人士为念，支持国安法。

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丛氏言论被视为胁迫加拿大，加国外长发表声明反驳，声称加拿大政府会捍卫人权和全球加籍人士利益。而中国外交部发言人赵立坚则挺丛培武，他昨(16日)午回应丛的言论有胁迫之嫌时说，丛的言论表明了中方在涉港问题上的「正义立场」，无可非议。他反问对此产生误解的人是否「别有用心」。

加拿大公民社会在过去两个月获得包括57名国会议员在内的118个公民团体和个人联署，指港区国安法落实后，港府大肆拘捕，不少港人忧虑会面对一如1989年「六四事件」的命运，要求渥太华政府提供「安全港计划」，以特快程序为受到国安法迫害的港人提供政治庇护；另外，更须制裁有份参与订定《香港国安法》或违反人权的中港官员，包括冻结其在加拿大的资产。

冯玉兰：参议员快就联署内容订草案交国会

联署团体之一的港加联主席冯玉兰接受本台长途电话访问时指出，这是就香港议题获得最多及最广泛代表性支持的联署，已跳出过往局限于只是香港族裔和人权团体的关注，而参与联署的国会议员亦代表着不同党派。据她了解，一名参议员即将就联署内容草拟议案，在国会推动通过。

在联署记者会举行的同时，中国大使丛培武以中加建交50周年为名召开网上记者会，表明不接受加拿大当局上月向一对在反修例运动中提供后援的香港夫妇发出难民身份，亦大力反对联署建议的「安全港计划」，他表示，中国强烈敦促加方不要向香港的「暴力罪犯」提供所谓的政治庇护，因为这是干涉中国内政，并且会壮大了那些暴力罪犯的胆子。「如果加方真的关心香港的稳定与繁荣，真的在乎30万名在港的加拿大护照持有人的健康和安全，以及众多在港营运的加拿大公司，你(指加拿大)便该支持(中国)打击暴力犯罪的努力。」他期望加拿大人客观公平地看待在香港发生的事情，确保不要干预中国内部事务和防止破坏中加关系。

评论：中国会有后续动作

据加拿大《环球邮报》报道，被问及有关说法是否一种胁迫时，丛培武只是说：「那是你的诠释」。而在香港，时事评论员吴志森表示，丛培武的言论，比中国外长王毅月前警告捷克挑战「一国两制」要小心付出深重代价的说法还要强硬，因为王毅没有具体指明什么后果，而丛则挑明30万名在港加人的健康和安全，估计加方有进一步行动时，中方会有动作回应。

《环球邮报》又报道，加拿大外长商鹏飞就此发表声明，指丛培武的言论不可接受，令人困惑。他已指示外交部联系丛大使，向对方清晰表明，加方一直捍卫人权和加拿大人在全球的权利。