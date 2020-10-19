新冠疫情：欧洲25万人死亡 比利时实行宵禁

面对新冠疫情强大的第二波冲击，欧洲昨天（10月18日星期日）的新冠死亡人数超过25万人，导致比利时在今天（10月19日）开始实行宵禁，意大利和瑞士也依次宣布进一步收紧限制。

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据法新社周日下午对官方消息来源的信息进行的一项评估计算显示，在欧洲宣布的新冠死亡人数为25030人（共有7,366,028病例），其中英国（43,646例），意大利（36,543例），西班牙（33,775例），法国（33,392例）和俄罗斯（24,187例）的死亡人数占三分之二以上。

在刚过去的一周里，共有8342人死亡，这是自5月中以来在欧洲地区疫情造成死亡人数最多的一周。

比利时宵禁

在比利时，咖啡馆和饭店自今天起将关闭四个星期，而宵禁从午夜至凌晨5点生效，以遏制新冠病例的“暴涨”。截至上周五，比利时有1,150万人口中，有近19万2,000人感染新冠病毒，其中10,327例死亡，这使比利时成为欧洲国家中，按人口比例死于新冠疫情人数最高的国家之一。

意大利的新限制

在意大利，总理孔戴（Giuseppe Conte）在周日也宣布了一系列针对酒吧餐厅的新限制，禁止当地节日和集市以及业余团体的运动，并扩大了远程办公的范围。

孔戴称：这些措施“应该能够应对新一波严重影响意大利和欧洲的疫情蔓延。不能浪费时间了。他说，我们必须采取措施，避免可能严重危及经济的再次全国性禁足限制。意大利政府周日还宣布追加390亿欧元，以重振国民经济。

布拉格的示威抗议

周日在捷克首都布拉格发生暴力抗议活动，民众抗议政府为对应新冠疫情采取的严厉措施，警方对示威者使用了催泪弹和水炮。

南非卫生部长感染了新冠病毒

在南非，卫生部长周日晚上宣布，自己对新冠病毒的检测呈阳性反应，而南非感染疫情的人数已经超过了70万例的门槛。

瑞士：在室内空间戴口罩

在瑞士，从今天开始，室内公共场里所必须戴口罩，这一遏制疫情的规定还适用于车站和机场以及公交车站和有轨电车站。

新冠病毒可在皮肤上存活9个小时

此外，日本研究人员发现，新冠病毒在皮肤上可以存活九个小时，这证实了防疫需要经常洗手。

这项发表在本月《临床传染病》杂志上的研究还说，引起流感的病原体在皮肤上存活的时间只有约1.8个小时。