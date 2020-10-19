美国大选决战关键州 法新社盘点

距离美国大选还有15天。拜登“电脑门”事件目前对双方基本盘似乎没有多大改变。法新社指出，本次大选胜负取决于关键州。

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法新社10月19日的电稿说，特朗普和拜登阵营正在一些关键州展开争夺，其中包括：佛罗里达，北卡，宾夕法尼亚，威斯康辛，密西根，亚利桑那，佐治亚，艾奥瓦，俄亥俄，得克萨斯。

拥有较多“大选举人”的两个州是：得克萨斯州和佛罗里达州，前者有38个大选举人，后者有29个大选举人。

佛罗里达州拥有很多古巴裔和退休人员。这是两个传统的保守人群。拜登目前在这个州的民调只领先2%。上次特朗普在这个州的退休人员支持下获得险胜。

北卡拥有15张大选举人票。这个州有大批较年长的白人选民，这次特朗普民调在此地领先拜登3个百分点。

宾夕法尼亚州有20张大选举人票。这是民主党的传统票仓4年前被特朗普抢走。由于工业的衰落该州在2016年放弃了民主党候选人希拉里-克林顿。

威斯康辛州有10张大选举人票。4年前，特朗普在该州险胜。虽然民调显示拜登目前领先6%，但预计争夺将非常激烈。8月底在两派之间发生冲突，造成2人死亡。

密西根州拥有16个大选举人。特朗普上次在这个传统民主党票仓翻盘。他承诺给衰败的密西根州带来繁荣。这次拜登的争取对象是郊区的白人和非洲裔。

亚利桑那州有11个大选举人。民主党从1996年以后就没有在这个州赢过。拜登希望这次能够翻盘。他目前领先近4个百分点。他指望吸收郊区青年和西裔选票。

特朗普得到该州反非法移民人群的支持。这些选民是建墙派。此外，该州的英雄参议员麦凯恩在2018年过世。麦凯恩曾激烈反对特朗普当选。这次麦凯恩的影响可能会消失。

佐治亚州有16张大选举人票。2016年特朗普在这个州曾大幅领先希拉里。但是这次民调显示他稍微落后于拜登。

艾奥瓦州有6张大选举人票。特朗普在2016年在这个人口稀少的农业州轻松取胜。但奥巴马曾两次赢过该州。目前拜登在这个州的民调只比特朗普多1.2%。

俄亥俄州有18张大选举人票。特朗普4年前在该州吸引到失望的民主党票仓。他以8%爽赢希拉里。拜登这次试图挽回这个州的民主党选民。

得克萨斯州有38张大选举人票。特朗普在这个州领先拜登4%。他以反移民政策和对石油业的支持赢得这个共和党传统票仓应该没有问题。

但拜登将希望寄托在得克萨斯州人口的变迁上。这个州的西裔人口不断增加，拜登希望赢得这些人和城市年轻人口的选票。

据美国国父们在1787年定下的宪法，美国总统大选采取由各州选出的“大选举人”最终定夺谁当总统。因此，即便在全国民调中超前，也不代表一定能当选。