印尼拒让美国海上侦察机着陆加油

美国与印尼高官磋商让美军间谍机在印尼着陆加油事宜，遭到印尼总统的断然否决。尽管印尼经常在某些海域驱赶中国海警船和渔船，但仍试图保持外交中立。

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据路透社20日发自雅加达的报道，四名熟悉情况的印尼高官称，今年7-8月间，美国官员与印尼国防部长和外交部长进行多次高级别接洽，希望美军的P-8波塞冬海上侦察机可以在印尼着陆加油。之后印尼总统佐科-维多多断然拒绝了这项要求。

P-8侦察机在监视中国南海军事活动中发挥了主要作用。中国宣称对这片水域的大部分地区拥有主权，越南、马来西亚、菲律宾以及文莱也宣称对这片资源丰富的海域拥有主权。每年通过这里的贸易额约为3万亿美元。

印尼虽未正式主张对这片具有战略重要性的水域拥有主权，但也认为自己拥有其中的一部分。印尼经常在某处中国宣称拥有主权的海域附近驱赶靠近的中国海警船和渔船。

但印尼与中国之前的经济和投资关系日益紧密。Retno告诉路透，印尼不想在这场冲突中站队，对两个超级大国日益升级的紧张关系以及南海的军事化感到担忧。

“我们不想卷入这场对抗，”Retno在9月初的专访中表示。“印尼希望向所有人表明，我们已做好合作的准备。”

目前正值美中两国都在竞相加强对东南亚影响力之际。上述官员表示，美国这个提议让印尼政府感到意外，因为印尼长期以来秉持中立的外交政策。印尼从未允许外国军队在其境内活动。