阿联酋代表团首访以色列 姆努钦陪同 签署系列协议

阿联酋代表团今天10月20日首访以色列。由于疫情的限制，这个代表团飞抵以色列后，仅停留数小时，双方签署了一系列合作文件，包括航空，投资和双方人员入境免签协议等。

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这个代表团由阿联酋财长阿尔-塔耶（Obaid Al-Tayer）与经济部长阿尔-马里（Abdallah ben Touq Al-Mari）带队。

以色列总理内塔尼亚胡到特拉维夫的Ben Gourion机场迎接阿联酋代表团。

美国财长姆努钦陪同阿联酋这个代表团一同到达特拉维夫。他深度参与了两国关系正常化进程。

法新社今天发自特拉维夫的报道说，由于经济受Covid-19疫情大流行的重创，阿联酋和以色列都希望尽快采摘两国新型关系带来的果实。

双方签署了一系列合作协议，其中包括双方人员入境免签证，航空运输，保护投资等内容。据以色列交通部一名负责人说，协议签署后，每星期双方之间将有28次航班。

成功斡旋阿联酋与以色列恢复正常关系，被美国总统特朗普视为其政府的重大外交成功，特别是4年前他以政治素人身份当总统后，常被民主党批评不懂国际事务和外交。

阿联酋与以色列，9月15日在华盛顿，在特朗普的指挥下，签署了两国关系正常化的协议文件。同一天，巴林也在华盛顿与以色列签署了恢复正常化关系的协议。

这两个海湾国家，是继1979年埃及，和1994年约旦之后，与以色列恢复正常外交关系的阿拉伯国家。巴勒斯坦人指控阿联酋和巴林与以色列恢复正常关系是背叛行为。

阿联酋与以色列的新关系打破了之前的“阿拉伯共识”。这个阿拉伯共识规定，阿拉伯国家与以色列关系正常化的前提条件是解决巴以冲突。