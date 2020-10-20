5G：瑞典宣布排除华为和中兴设备 已安装的将拆除

瑞典出于国家安全考量，决定在该国的5G网络建设中，排除中国华为和中兴通讯集团，并决定拆除已安装的相关设备。英国今年7月作出同样决定。这是瑞典负责招标5G网络的官方机构今天20日宣布的消息。

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瑞典是英国之后，第二个宣布排除华为中兴5G的国家，也是欧盟第一个明确禁止华为参与其5G网络所有基础设施的国家。

瑞典的爱立信与芬兰的诺基亚都是中国华为在5G领域的竞争对手。据瑞典电信当局官方声明表示，该决定是基于瑞典今年年初通过的一项新法律以及军事和情报当局的评估。这些评估的目的是要“确保使用频率不会危害瑞典的国家安全”。瑞典的5G网络招标定于11月10日开始。

北京对斯德哥尔摩这项决定作出反应。中国驻瑞典大使馆发布声明表示：“强烈反对在没有任何事实依据或确凿证据的情况下滥用“国家安全”概念，违反市场规则和公平竞争原则。该声明还对“以毫无根据的指控禁止中国公司，人为设置合作壁垒”表示了遗憾。

据瑞典电信当局的声明说，华为和中国的另一主要电信设备制造商中兴，将被禁止进入瑞典5G的所有“中央功能”，也就是，或多或少覆盖整个网络。

这个声明还说，已安装的可用于5G的华为或中兴设备，将在2025年1月1日之前被拆除。而伦敦设定的拆除华为已安装设备的最后期限是2027年。