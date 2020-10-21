反击硬盘门：纽时爆特朗普有中国银行帐号

民主党开始反击拜登儿子“硬盘门”带来的冲击：纽约时报10月20日表示，参议院共和党人提交报告称拜登之子亨特与中国商人开设一个银行账户，纽时的调查显示，特朗普自己也在中国做生意并有一个银行帐号。

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该报说，参议院共和党人提交报告称拜登之子亨特与一名中国商人“开设了一个银行账户”，说这是他与“全球各地的外国人和外国政府”之间众多关联的一部分。而纽时的调查显示，特朗普自己曾花十年时间在中国搞项目，有些还涉及中国政府，不过都没有结果。特朗普在中国拥有银行账户，但因为以公司持有，没在他个人资产的公开财务中披露。

特朗普在中国的账户由特朗普国际酒店管理有限公司(Trump International Hotels Management L.L.C.)持有，税务记录显示，2013年至2015年，在中国寻求许可协议期间，该公司共缴纳了18.8561万美元的税款。

2008年，特朗普在广州想推进一个写字楼项目，但从未取得进展。随着2012年上海办事处的开设，他加大了力度，税务记录显示，特朗普名下与中国相关的公司之一——THC中国发展有限公司(THC China Development L.L.C.)——在那年申报了8.4万美元差旅费、法务费和办公费用减免。

纽时还说，特朗普在中国境外取得了更大的成功，吸引中国富有买家购置他在其他国家的资产。他在拉斯维加斯和不列颠哥伦比亚省温哥华的酒店和大厦已经找到了很多中国买家

直到去年，中国最大的国有银行还租用着特朗普大厦的三层楼，这一利润丰厚的租约引发对总统利益冲突的指责。