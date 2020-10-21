宾州在摇摆：特朗普前脚走 奥巴马后脚来

美国总统特朗普和前总统奥巴马，周二和周三，前后脚来到大选的关键摇摆州宾夕法尼亚参加竞选造势大会。奥巴马首次替拜登出马助阵。77岁的民主党候选人拜登留在家中，主要通过电视媒体亮相。

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周三，民主党籍前总统奥巴马首次出面，帮助拜登竞选。他周三到宾夕法尼亚州，试图赢回这里民主党选民的心。

而现总统特朗普则刚在周二晚上在这个关键州举行了竞选大会。特朗普意图巩固自己在宾夕法尼亚州的支持度，希望让这个摇摆州再次摆到自己一边。

宾夕法尼亚州有20张大选举人票。这个民主党的传统票仓，4年前被特朗普抢走。由于工业的衰落，该州在2016年对民主党治理国家的政策感到失望，放弃了民主党候选人希拉里-克林顿。

法新社说，特朗普在实地现场拥有“超级可见度”，但在电视媒体却比民调领先的拜登曝光率低。据香港电台报道，特朗普在前往宾夕法尼亚州之前，在白宫突然提前结束了哥伦比亚广播公司的访谈。他随后在社交平台说那名主持人虚伪，有偏见。

在特朗普全国到处走之际，拜登则留在家中。他可能在特拉华州的住所，为10月22号与特朗普的最后一场辩论做准备。

特朗普周二在宾夕法尼亚的造势大会，第一夫人梅拉尼娅原本计划参加，但因咳嗽改变了计划。