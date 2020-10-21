特朗普一方回应持中资银行帐户

特朗普一方承认在中国有银行账户。他的律师表示，这个账户只缴税不涉任何交易。纽时曝光特朗普在中国有业务和银行账户，并为拜登之子亨特被指从中国带回15亿美元辩称，那只是投资公司的筹款目标，并强调亨特是在拜登卸任后得到的该公司10%的股份。

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在回应纽时提问时，特朗普集团的律师阿兰-加腾(Alan Garten)表示，该公司“于一家在美国设有分行的中国银行开设了账户，以便支付同在中国开展业务相关的当地税收”。

加腾律师说，这个公司在中国设立办事处，“探索亚洲酒店生意的潜力”，之后开了这个账户。但“没有任何具体的交易、买卖或其他商业活动，而且自2015年以来，办事处就一直处于闲置状态，”。“虽然该银行账户仍可使用，但从未用于其他任何目的。”

纽时的报道说，特朗普在中国的账户由特朗普国际酒店管理有限公司(Trump International Hotels Management L.L.C.)持有，税务记录显示，2013年至2015年，在中国寻求许可协议期间，该公司共缴纳了18.8561万美元的税款。

有关拜登之子亨特被指在2013年陪其父到中国访问时获中方公司15亿美元的说法，该报辩护说，这一巨额数字实际是一家投资公司的筹款目标。亨特·拜登在其父卸任后获得了该公司10%的股份。该公司确实得到了中国一家大型国有银行的资金支持，但目前尚不清楚其筹款目标是否达到，也没有证据表明亨特·拜登收到了支付给他个人的一大笔钱。