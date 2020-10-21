美国大选白热化 牵出拜登女婿 被指与中国有瓜葛

就在拜登之子亨特-拜登与中国的瓜葛尚未撕捋干净之际，又爆出拜登女婿克莱恩的创投健康公司与中国的关系。情况越来越复杂：先是拜登之子的硬盘门，然后是特朗普被曝光在中国有银行账户，再然后是拜登的女婿被卷进来，统统与中国有关…。

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耳鼻喉整形医生克莱恩（Howard Krein）2012年与拜登女儿阿什丽（Ashley Blazer Biden）结婚。当时他们是一对从事慈善事业的伴侣形象。但据China Press10月21日引述两个美国网站Politico和Breitbart的爆料，拜登女婿主导的StartUpHealth创投健康公司在2018年曾协助两间大型中国企业进军美国，一间是“美联医邦”（Medbound），其主要业务是在中国的患者与美国的医生之间建立联系。另外，在创投公司StartUpHealth的推动下，美联医邦在2018年11月，与中国平安保险合作，“打造放射科，肿瘤科，心脑血管疾病等72个医学领域的每种医疗资源对接通道。”

该报道还说，今年3月武汉肺炎疫情爆发后， StartUpHealth创投公司赞中国当局应对疫情有方，称“中国为遏制Covid-19病毒而做出的有系统的紧急反应已成为其他国家的范本”。

华盛顿邮报日前曝光拜登之子亨特-拜登硬盘门事件。亨特被指在2013年11月随父访华，结识中国商人，成为中国一间公司的董事，获得15亿美元，并与一名中国商人“开设了一个银行账户”等等。然后，纽约时报20日刊出调查指出特朗普在中国也有一个中资银行账户。特朗普方面承认拥有中国银行的账户，但称这个账户仅用于缴税，不涉任何交易。接着，传出拜登女婿在中国的业务瓜葛，以及他赞扬中国当局处理武汉肺炎得当。

现距美国大选还有两星期，明天22日特朗普和拜登将进行最后一场辩论。双方阵营可能会放出更多猛料。目前双方的猛料大多与中国有关，可见过去与中共交往所得的财富，如今都成了负资产。