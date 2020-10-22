最后辩论前夕特朗普问选民：要封锁还是要繁荣？

美国大选１０月２２日举行最后一场辩论前夕，两名候选人特朗普和拜登一动一静。拜登留在家中做准备，特朗普继续在关键州奔波造势。他问选民：要封锁还是要繁荣？

广告 继续浏览后续

据香港电台报道，民主党总统候选人拜登为准备辩论，没有亲身参与在费城的集会，由前总统奥巴马及民主党副总统候选人贺锦丽出席。奥巴马形容现实不是真人秀，他批争取连任的特朗普无能及不认真工作，称民众正承受后果，呼吁选民投票支持拜登。

特朗普选择在辩论的前一夜，到另一个战况紧张的北卡罗来纳州参加竞选集会。他说，面对新型肺炎疫情，选民要在拜登主张的封锁，和他倾向让美国繁荣之间，做选择。特朗普还重申会将美军从阿富汗带回美国。

全美已有大约4200万人提前投票。民调显示，拜登在全国范围的支持度领先特朗普，但拜登在少数州的领先幅度持续收窄。

另据法新社报道，之前周三，奥巴马到摇摆州宾夕法尼亚替拜登竞选。他要求民主党人不要自满，呼吁他们动员选民推举拜登上台，取代特朗普。宾夕法尼亚州原是民主党的传统票仓，曾经两次支持奥巴马上台，但在四年前，在奥巴马治下工业衰败的宾州抛弃了民主党候选人希拉里－克林顿。