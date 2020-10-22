欧盟吁世卫组织改革 提高透明度

欧盟在一份有关世卫组织WHO改革的提案中表示，希望世卫组织在卫生危机中，对各国报告存在缺失的问题上更加透明。此前中国在新冠疫情初期的应对表现遭到了批评。

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据路透社10月22日报道，这份文件是欧盟轮值主席国德国政府与其他成员国讨论后拟定的。欧盟多月来试图解决世卫组织在资金筹措、治理和法定权力方面的缺陷，这份文件是对欧盟这项计划的最新概括。

美国曾指责世卫组织在疫情之初与中国关系太过密切。特朗普总统曾表示，美国将退出世卫组织，并停止向该组织缴费。世卫组织多次驳斥这些指控。但该组织没有回应对欧盟提案的置评请求。

路透社见到这份文件的标注日期为10月19日，文件敦促世卫组织采取措施，增加有关“各国遵守国际卫生条例(International Health Regulations)情况的透明度”，要求世卫组织成员国迅速与其他成员国分享有关突发卫生事件的信息。文件还呼吁建立一个更有效率且一致的各国向WHO秘书处汇报系统。

文件指出，在世卫组织面临的诸多挑战中，透明度不够居首要位置，此外还有缺乏“可预测、可持续的”融资。这点似乎是在针对中国和其他国家没有及时分享疫情信息的批评。文件还称，应该加强评估各国遵守报告义务的机制，并且要定期加强评估。文件指出，成员国的期望与WHO能力之间的落差问题，应优先解决。

由于这个文件目前只是草案，德国政府也拒绝对文件内容进行置评。根据草案内容，下周欧盟卫生部长将召开视频会议，就这份草案进行讨论，希望在11月中旬的世卫组织大会前成为欧盟的共同立场。

该份文件重申欧盟对世卫组织的支持，并强调了世卫组织在应对全球卫生挑战方面的重要作用。中国外交部称，中国愿意在世卫组织改革进程中，发挥积极作用。