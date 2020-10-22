金正恩参谒中国志愿军陵园 凸显两国新关系

朝鲜领导人金正恩向在朝鲜战争中丧生的中国军队致敬2020年10月22日

金正恩10月22日隆重纪念中国“志愿军”入朝７０周年，前往中国志愿军陵园参谒和献花。他的这个举措体现了两国的新关系。

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据朝中社报道，金正恩１０月２２日在一干高官陪同下，参谒了中国志愿军烈士陵园，向死于朝鲜战争的中国军人以及毛泽东之子毛岸英分别献了花。此外，金正恩在21日还向位于平壤的朝中友谊塔敬献了花篮。

中美首次大规模冲突

１９５０－１９５３年发生在朝鲜半岛的血腥战争是中美军队首次发生正面大规模武装冲突，也是中美唯一的一次大型武装冲突。

当年美国率领国际联军在联合国旗帜下作战，将朝军几乎驱赶到边境，直到毛泽东派遣上百万中国士兵入朝参战。中共领导人毛泽东当年派兵入朝，协助之前侵韩的朝鲜领导人金日成将军，跟美军领导的联合国军作战。但朝鲜最终未能吞并韩国，双方又退回了三八线两边。

中共当局长期以来支持朝鲜金家王朝，并支持朝鲜经济。法新社今天发自首尔的电稿说，儿子死于朝鲜战争的中共原领导人毛泽东将中朝关系形容为“唇齿相依”的关系。后来这个关系由于平壤的核武雄心而出现了动荡。但在美朝谈判陷入僵局后，平壤与北京又接近起来。

金正恩谒陵体现中朝新关系

法新社说，金正恩这次参谒中国志愿军陵园的举措凸显这两个邻国的新关系。这与5年前中国援军入朝65周年时的情况形成鲜明反差。

据韩联社报道，金正恩表示，中国人民志愿军在击溃帝国主义侵略者的“圣战”中英勇无畏，血染每一寸国土，他们崇高的灵魂和献身精神永远不会被遗忘，他们在“抗美援朝·保家卫国”旗帜下建立的伟大历史功勋依然铭刻在朝鲜人民的记忆之中。朝中两国军民生死与共，共同挥洒鲜血获得的胜利在今天依然具有重大意义。

今天陪同金正恩举行纪念中国志愿军入朝活动的朝鲜高官有：朝鲜国务委员会第一副委员长崔龙海、劳动党中央军事委员会副委员长李炳哲、内阁总理金德训、朝鲜人民军总参谋长朴正川等人。

另外，中国国家主席习近平当天也为志愿军烈士陵园送去花篮，遥寄哀思。中国驻朝鲜大使李进军以及当地华侨等参加了献花仪式。