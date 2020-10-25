日本防卫大臣强烈批判中国

当地时间24日，日本防卫大臣岸信夫向在东京都内举行的有关日美合作国际视频会议发去“视频寄语”，对在东海南海扩大军事影响力的中国进行了强烈的批判。

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岸信夫指出：中国以自己的力量为背景加速单方面改变现状，即使在新冠疫情之祸下仍在加剧事态。

作为中国单方面改变现状的具体事例，岸信夫指出中国海警船不断进入钓鱼岛周边日本认为是“领海”的区域，创下了连续停留57个小时以上的记录。

据日本海上保安厅的消息，10月11日至13日，两艘中国海警船进入钓鱼岛水域，在日本认为是“领海”的区域，停留57小时39分钟，中国海警船15日也进入钓鱼岛水域日本认为是“领海”的区域，并追逐一艘正在航行的日本渔船。

在谈及中国的国防开支时岸信夫指出：就是按照公开发表的数字，在过去的30年里也增长了44倍。岸信夫指出：缺少透明性，急速强化着军事力量的质与量。

岸信夫还表示今后将加强日美在防卫上的合作。

日本前首相、岸信夫的胞兄安倍晋三随后也在视频会议上致辞，围绕安保政策方面，安倍指出，“目前最大的主题是如何面对正在崛起的中国。”

日本首相菅义伟也发去了视频寄语，他就日美同盟表明，“今后将继续强化（日本）自身的作用和能力”，并提及了将与澳大利亚展开合作。

美军印度太平洋司令部司令戴维森在线参加了该国际视频会议。

而据联合国透露，批准《禁止核武器条约》的国家和地区24日达到生效所需的50个，条约将于90天后的明年1月22日正式生效，由于美英法俄中五大拥核国家拒绝加入该条约，依赖美国“核保护伞”的日本也没有参加。岸信夫25日就此指出：拥核国家没有参加的条约，不能不让人对其有效性产生疑问。