摩萨德被指将中国疫苗带回以色列 以驻华使馆澄清：未获证实

以色列《耶路撒冷邮报》10月27日援引该国媒体12频道（Channel 12）在26日的报道称，在最近几周，以情报机构摩萨德已经将中国新冠疫苗购买bing带回以色列，供研究和学习之用。对此，以色列驻华大使馆最新向中国官媒《环球时报》表示，“有关信息并未得到以色列政府的证实、支持或核准。”

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该报报道称，这一消息得到了多个政府消息源的“间接”证实。这一报道发布之际，世界各地的国家和公司都在争相开发新冠病毒疫苗。许多相关科研机构被指遭到了网络攻击和间谍活动。报道称，据一名知情的以色列卫生部高级官员说，以方正试图与其他的多家疫苗研发机构达成购买新冠疫苗的协议。这一知情人士向该报表示，“幕后正在进行几项外交努力。” 他说，“我们正在尽一切努力确保以色列公民尽快获得疫苗。” 目前尚不清楚摩萨德是如何获得这一疫苗的，以及为何作为情报机构的摩萨德要参与其中，而不是该国外交部及卫生部门。

以色列外交部和卫生部都对相关报道拒绝置评，并将问题转给总理办公室。报道提到，早在今年上半年，由犹西·科恩（Yossi Cohen）领导的摩萨德就曾主导过以色列抗疫物资的采购工作。随后，在今年5月，以色列总理内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）将摩萨德的采购权移交给了该国卫生部。期间，内塔尼亚胡还特意对摩萨德的贡献表示了感谢。内塔尼亚胡对摩萨德表示，“我们不知道第二天或下个月会发生什么，但既然你们已经获得了经验，那么记住它，我们可能还需要它。”而在科恩领导采购指挥中心的那段时间里，他积极采购大量的医疗用品和个人防护设备，当时这些用品很稀缺，而且各国之间存在激烈的竞争，要在其他国家之前迅速购买用品。

报道提到，由于一些医疗物资的采购来自阿联酋和其他中东国家，而在当时以色列尚未与这些国家建立外交关系，摩萨德就可以掩人耳目，悄悄处理这些物资的交易和运输问题。该报指出，不同的是，以色列与中国有着强健的外交关系，这种行为一般可由外交部门公开操作。对此，该报分析称，“尽管没有任何官员会记录在案，但有迹象表明，在华盛顿和北京陷入贸易战和口水战之际，从中国公开购买疫苗的问题可能会使与美国的事务复杂化，而现在这两者也深深地陷入了新冠危机之中”。该报还称，西方普遍也担心中国的疫苗是否安全，因为它没有像某些西方国家所要求的那样经过广泛的测试。其认为，所有的这一切可能是以色列通过摩萨德悄悄进行购买中国疫苗的一种诱因，尽管在这种情况下，交易被泄露给媒体同样令人惊讶。

就相关报道，以色列驻华大使馆在随后发给环球网编辑部的一份声明中澄清指，以色列媒体最新的报道是主要基于以色列独立新闻机构所提供的信息，有关信息并未得到以色列政府的证实、支持或核准。以方声明还表示，如果以色列政府有兴趣就开发疫苗进行有关“知识交换”，它将在中以创新全面伙伴关系机制下与中国朋友进行正式的接触与合作。声明补充，“幽默点来讲，假设以色列摩萨德对中国疫苗存在兴趣，也应该被视为对中国科学家以及中国技术能力的极大称赞，以色列人民认为，只有最好与最受人尊敬的进展才会受到‘摩萨德’的这种关注。”