特朗普批媒体只谈Covid 掩盖拜登丧失记忆

距离美国大选还剩7天，特朗普马不停蹄继续在摇摆州穿梭拉票，他昨天跑了3场大会，今天将前往亚利桑那州。拜登继续在疫情问题上攻击特朗普。特朗普则攻击拜登丧失记忆，管他叫“乔治”。

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路透社说，特朗普周三计划在关键的摇摆州亚利桑举行两场竞选大会。特朗普在该州的民调略低于拜登。

法新社报道说，特朗普昨天跑了3场造势大会。他在关键摇摆州，威斯康辛州的大会上表示，他不想再听到媒体把冠状病毒挂在嘴边。他向支持者们说：“冠状病毒，冠状病毒，冠状病毒！”“所有的媒体+假新闻+”都把这个词挂在嘴上，他们没别的话可说了”。

此前，特朗普在密歇根州向选民们说，你们将在11月3日做出选择，在“我们杀死病毒的计划”和“拜登杀死美国梦的计划”之间选。

特朗普：拜登管我叫“乔治”

特朗普对拜登的头脑提出质疑，他批评拜登在前一天的采访中称他（唐纳德-特朗普）是“乔治”。特朗普10月26日在推特上说：“乔-拜登昨天称我“乔治”。他记不起我的名字。他从主持人那里得到一些帮助，使他通过采访。特朗普还批媒体帮拜登掩盖：“假新闻联盟（The fake news Cartel）正在加班进行进行遮掩”。

此外，美国第一夫人梅拉尼娅首次独自参加竞选造势大会。她昨天周二在宾夕法尼亚州的阿特格伦市参加竞选集会，为丈夫特朗普拉票。并以切身经历向冠状病毒的受害者们表示支持。

彭斯副总统则在北卡罗来纳州的造势大会上，赞扬特朗普推动就业的成绩有目共睹，他形容特朗普是“工作岗位的制造者”。