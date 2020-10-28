美国大选：第一夫人首场攻略

美国第一夫人梅拉尼亚昨天周二首次单独参加为特朗普竞选连任的造势大会。她对支持者们说，特朗普是“每天为你们而战”的顽强斗士。在民主党候选人拜登主打冠状病毒牌之际，梅拉尼亚以自己和丈夫及儿子都感染病毒Covid-19，刚刚康复的身份，向这个病毒的受害者们表达同情和支持。

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特朗普总统夫人梅拉尼亚周二独自在重要的摇摆州宾夕法尼亚参加竞选大会。法新社说她以病毒感染者过来人的身份对疫情受害者们表示支持。

梅拉尼亚昨天在宾夕法尼亚的阿特格伦Atglen造势大会一登场就表示自己并不总是同意特朗普所说的话，惹来与会人群的笑声。

在谈到特朗普狂发推特时，第一夫人辩护说，对他而言，直接与人交谈很重要。她说，唐纳德是一名战士，他热爱这个国家，每天为你们而战。而这个国家的公民每天都可以通过社交媒体直接，即时地听到他们的总统说话，这在历史上还是第一次。

现年50岁的前斯洛文尼亚裔模特将打击网上骚扰作为她在白宫的主要工作之一。之前她在八月底的共和党大会上曾为丈夫唐纳德特朗普发送推文进行过辩护。

特朗普2019年6月宣布竞选连任以来，这是梅拉尼亚首次单独出行为其夫争取连任参加造势大会。上周梅拉尼娅·特朗普因“持续咳嗽”取消了与丈夫一同出行的计划。

“第一夫人”于10月1日至2日晚与丈夫特朗普总统同时被测出Covid-19阳性。她于10月中旬宣布自己转为阴性。他们14岁儿子巴伦（Barron）也染上冠状病毒。

梅拉尼亚-特朗普周二在宾夕法尼亚竞选大会上向死于冠状病毒的225,000多美国人的亲人们表达她的同情。她说：“像你们中的许多人一样，我亲身体验到了Covid-19病毒带来的影响，不仅做为患者，也做为患者的母亲和妻子。” 我也知道，许多人的亲人或他们认识的人被这个无声的敌人（病毒）夺去了生命。她还保证说：“面对这个病毒，我们将取得胜利。”