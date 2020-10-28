英国帝国理工：冠状病毒抗体存活期短 疫苗接种1次不够

全球多种冠状病毒疫苗的研制似乎正在接近完成。不过英国的一项研究显示，冠状病毒（Covid-19）的抗体在人类体内存活期较短。每年接种一次不管用。

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据“李文读报”微信账号昨天10月27日报道，英国《每日电讯报》引述英国帝国理工学院发表的最新研究结果指出，人体中的新冠病毒抗体，在三个月内，会降低超过四分之一。这意味着，即使成功推出新冠疫苗，也需要每年接种两次才行。报道称，有关研究还发现，截至上月底，英国只有不到二十分之一的人，身上有了新冠病毒抗体。帝国理工学院的这一研究涉及36万5千人。

牛津疫苗 老年人接种反应不错

此外，该报道引述英国《每日快报》说，英国牛津大学正在进行的新冠疫苗临床试验，取得了重大突破：一些年龄在55岁以上志愿者，在接种后的免疫反应不错。这些中老年实验者出现副作用比例，比年青志愿者还要低。

中俄疫苗抢先 被疑缺少程序

目前只有中国和俄罗斯宣布推出冠状病毒的疫苗，但中俄两国的疫苗被怀疑没有完成第三期临床人体试验程序。

俄罗斯总统普京曾表示，该国首先向医务人员和其他面临风险的人群提供名为“卫星V”的抗冠状病毒疫苗，供其自愿接种。

中国是最早宣布研制成功疫苗的国家：中共军方病毒学家陈微少将在一段视频上透露，她的团队研制的第一批抗新冠病毒疫苗2020年2月26日在生产线上下线了。她并说，那天正好是她的生日。由于中国当局1月20日才宣布武汉新冠肺炎疫情，1月23日开始封城，这个时间点与陈微少将说的第一批疫苗出炉的时间，似乎太过接近，令外界感到意外。