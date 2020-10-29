对台军售 美国官员淡化北京制裁威胁的风险

就中国威胁将制裁参与对台湾出售武器的美国军工企业，美国国务院分管军事国防事务官员周三讲话淡化这一威胁风险，称‘“这并非首次”，他谴责北京使用威吓手段，称挑衅者是北京而非寻求自卫的台湾。

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针对美国近期的对台军售项目，中国周一宣布，将对洛克希德·马丁公司和参与美国国防导弹制造的波音公司等实施制裁，对此美国国务院分管政治军事事务局的助理国务卿克拉克·库珀（Clarke Cooper）周三向记者表示，“这并不是北京第一次威胁要制裁美国公司。”他说，“中国有威胁，也有挑衅行为。”

美国1979年与中华人民共和国建交、与台湾断交，同年美国国会制定通过的《台湾关系法》，规定美国在发生冲突时协助台湾防卫，包括向台湾提供防御性武器。

此后华盛顿始终是台湾最大盟友，也是台湾第一大武器供应国。在台海关系紧张、北京威胁如果台湾宣布独立或有外部干预时将动用武力，美国因此加大对台军售以期提高台湾抵御中国军队可能攻击的能力。

库珀表示，“台湾的安全对印度太平洋地区的稳定至关重要。而”中国方面始终知道华盛顿将会继续向台湾出售武器”。他谴责北京采取恐吓手段，并说“挑衅者是他们，而不是需求自我防卫的台湾。”