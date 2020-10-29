推特删除马哈蒂尔引发众怒的推文

法国尼斯星期四发生持刀恐怖攻击，造成3人死亡，马来西亚前首相马哈蒂尔却发推文表示，穆斯林有权杀害数百万法国人民 ，引发众怒，促使推特删除他的推文。

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一名攻击者星期四在尼斯市圣母教堂内，持刀斩首一名妇女并杀害另外两人。尼斯市长埃斯特罗形容，这起事件是恐怖攻击。

中央社报道，事件发生后不久，今年2月下台的马哈蒂尔不寻常地连发多则推文，当中提到一名法国老师被斩首，这位老师之前曾向学生展示对先知穆罕默德的讽刺漫画。马哈蒂尔说他不认同这项攻击， 但言论自由不包括侮辱他人。

过去曾因攻击犹太人和LGBT（同性恋、双性恋、跨性别者）言论而引爆争议的马哈蒂尔还指出：法国人在 他们的历史进程中，杀死了数百万人。当中许多人是穆 斯林。穆斯林有权愤怒，并为过去遭受的屠杀而杀害数 百万法国人。

马哈蒂尔还说：整体而言，穆斯林并未采用以眼还眼的法律。穆斯林没有。法国人也不该这样做。

马哈蒂尔的推文没有直接提到尼斯的攻击事件，但已引爆众人谴责，社群媒体用户将他贴上“离谱” 与“可耻” 的标签。推特最初将有关杀死 “数百万法国人” 的推文标记 为 “美化暴力”，不过并未将它删除。但不久之后，这则推文已被删光。