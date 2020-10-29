特朗普指对手为政治目的拖延疫苗

据路透社报道，特朗普不顾批评和染疫人数升高，昨天周三在亚利桑那州连续举行两场造势大会。第一场大会在凤凰城附近的Googyear举行。他在这场大会上继续反对采取更加严厉的防疫措施，并暗指对手为政治目的拖延疫苗。

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特朗普在讲话中，指他的竞选对手因大选的政治原因，故意拖延疫苗出笼。他向支持者们说，乔-拜登和民主党人要拖延疫苗，要延长疫情大流行时间，要关闭学校，要关闭我们的国家。

昨天，在亚利桑那州的竞选造势大会上，很少有人戴口罩。而特朗普的一名顾问表示，拜登有传统媒体支持，享有高曝光率，而特朗普则通过与人群相聚，获得媒体曝光，因此造势大会对特朗普阵营来说，价值难以估量，这些大会招来媒体和广告，可以弥补少于拜登的竞选资金。

大选后疫苗会有的

特朗普几个月前曾向美国民众保证疫苗会在10月份之前出来。他盼望疫苗在大选前赶紧出炉当然有其政治目的。不过这个政治目的与人们的健康利益相符。但后来这个盼望落空了。甚至他和第一夫人及小儿子都中了招。康复后，他在一次集会上向支持者们说，直说吧，由于政治原因，大选之后疫苗才会出来。他并表示，自己用过的再生元公司的试验药品，比疫苗还好。他还承诺将免费提供给需要的人。

管理疫情不利，确实是民主党攻击特朗普的杀手锏，尽管防疫政策主要是各州的权限。然而美国也确实是世上疫情最严重和染疫死亡最多的国家。美国已有超过22万人死亡。特朗普本人平时却少戴口罩，言语中倾向于淡化疫情的严重性。